Prirovnávali ju k Jobsovi, zdravým ľuďom diagnostikovala rakovinu z kvapky krvi. Miliardárke hrozí 80 rokov za mrežami

Niektorí ju dokonca prirovnávali k novému Stevovi Jobsovi a dúfali, že medicína vďaka nej urobí poriadny krok vpred. Po spoločenskom rebríčku sa šplhala Elizabeth Holmes závratnou rýchlosťou. Avšak tak rýchlo, ako jej kariéra vystrelila smerom nahor, tak rýchlo padla na úplné dno. Hrozí jej, že na poriadne dlhý čas skončí za mrežami.

Inšpiroval ju vlastný strach z ihiel

Snahu za každú cenu dosahovať úspechy mali Holmesovci v rodine. Aj otec Elizabeth Holmesovej, Christian Rasmus Holmes IV, sa snažil šplhať po kariérnom rebríčku. Ako sa dozvedáme z archívov, istý čas bol viceprezidentom energetickej spoločnosti Enron, tá však skrachovala kvôli odhaleným podvodom. A práve na podvodoch svoju kariéru budovala aj jeho dcéra Elizabeth Holmesová.

Ako informuje portál Forbes, Elizabeth študovala na Stanfordovej univerzite, rozhodla sa však vzdelanie zanechať a v roku 2003 ako 19-ročná založila spoločnosť zameranú na zdravotnícke technológie Theranos. Tvrdila, že stačí len niekoľko kvapiek krvi na to, aby sa podarilo identifikovať v tele človeka ochorenia tak, ako to dovtedy existujúce metódy nedokázali. Odobrať krv, analyzovať ju a vyvodiť výsledok malo zariadenie, ktorému sa hovorilo nanotainer a dostalo pomenovanie Edison.

Podľa portálu Ivestopedia mal Edison zvládnuť desiatky testov len v priebehu pár minút a mali stáť len zlomok toho, čo stoja všetky tie testy za bežných okolností. Holmesová v niekoľkých rozhovoroch priznala, že trpí fóbiou z ihiel. Údajne chcela uľahčiť život ľuďom, ktorí majú rovnaký problém ako ona. Pôvodne sa zaoberala myšlienkou na výrobu náplastí, ktoré si človek nalepí na ruku. Tie mali nielen zistiť prítomnosť infekčného ochorenia v tele, ale aj zabezpečiť prísun antibiotík. K výrobe takýchto náplastí napokon nikdy nedošlo, Holmesová sa však odmietla vzdať myšlienky na jednoduché odbery krvi a diagnostiku.

Theranos prilákal množstvo investorov

Samozrejme, Theranos zaujal obrovské množstvo ľudí, vrátane investorov. Mnohí predpovedali spoločnosti žiarivú budúcnosť, netušili však, ako tvrdo na to doplatia. Do spoločnosti tak naliali v priebehu rokov viac ako 700 miliónov dolárov. Finančné prostriedky sa Elizabeth Holmesovej len tak sypali, do roku 2015 mala spoločnosť hodnotu približne 9 až 10 miliárd dolárov. Práve v roku 2015 sa však situácia pomaly začínala meniť a čoraz viac ľudí malo pochybnosti.

Ukázalo sa, že zakladateľka spoločnosti vlastne ani nedokáže poriadne vysvetliť, ako jej technológie fungujú. „Chémia sa robí tak, že sa uskutoční chemická reakcia, tá vytvorí signál z chemickej interakcie so vzorkou, ktorý sa premietne do výsledku, ktorý potom overujú certifikovaní pracovníci v laboratóriách,“ tak znie jedno z jej vysvetlení, ktoré vlastne nič nevysvetľuje. Aj peniaze od investorov získavala pod podmienkou, že im nebude musieť vysvetľovať, ako testovanie v Theranose funguje.

Čoskoro začalo Theranos kritizovať viacero médií, vrátane The Wall Street Journal. Podľa webu Holmesová sľubovala, že Theranos dokáže vykonať viac ako 240 testov a odhaliť tak najrôznejšie závažné ochorenia, od zvýšených hladín cholesterolu až po rakovinu, a to už do 15 minút. Postupne sa však ukazovalo, že Elizabeth svoje sľuby nedokáže meniť na realitu. Aj bývalí zamestnanci Theranosu priznali, že v skutočnosti vykonávali len zlomok zo sľubovaných testov, napriek tomu však od klientov vyťahovali peniaze. Podľa jedného zo zamestnancov ešte aj v roku 2014 vykonával Edison len 15 testov zo sľubovaných 240.

Nepresné testy a falošné výsledky

Problém však predstavovalo nielen samotné množstvo testov, ale aj ich presnosť. Objavili sa obvinenia, že výsledky sú zavádzajúce a okrem toho, na analýzu vzoriek mala spoločnosť využívať bežne dostupné zariadenia zakúpené napríklad od Siemensu. Samozrejme, Holmesová Theranos bránila a tvrdila, že neporušuje žiadne pravidlá a výsledky testov sú presné. Na otázky týkajúce sa zariadenia Edison či laboratória odpovedala, že je to obchodné tajomstvo.

Theranos bránil aj právnik David Boies, ktorý tvrdil, že 240 nie je množstvo testov, aké Edison vykonáva v súčasnosti, je to ale cieľ, ktorý chce spoločnosť dosiahnuť. Zo svojej stránky Theranos stiahol aj tvrdenie, že na analýzu stačí len pár kvapiek krvi a nie je potrebné odoberať niekoľko veľkých skúmaviek, ako sa to robieva bežne. Napriek tomu však aj naďalej spoločnosť trvala na tom, že vykonala už milióny analýz pre pacientov, ktorých k nim poslali tisícky lekárov a s výsledkami sú všetci spokojní a odozva je pozitívna.

Lekári si údajne praktickosť Edisona chválili najmä v prípade, ak ide o kritickú situáciu a pacient nemá čas čakať na testy niekoľko dní či týždňov. Postupne sa však začali ozývať aj lekári, ktorí Theranosu jasne vyjadrili nedôveru. Podľa portálu The Guardian sa začalo objavovať čoraz viac sfalšovaných výsledkov. Jednej pacientke výsledky testov vykonané Theranosom ukázali, že práve prichádza o dieťa v čase, keď bola tehotná. Ďalšiemu pacientovi zas vyšiel pozitívny výsledok testu na HIV, aj keď toto ochorenie nemal.

Theranos napokon padol na kolená



Ako píše portál Business Insider, dovtedy považovali ľudia Elizabeth Holmesovú za nového Steva Jobsa (dokonca nosila roláky ako on, zariadila si rovnako bývanie a podobne ako Jobs si nikdy nebrala dovolenku) a mladého génia, ktorý zo seba bez vzdelania sám urobil miliardára. Jej sláva však netrvala dlho a pomyselná slučka sa okolo nej začínala uťahovať. V roku 2016 dostala na 2 roky zákaz činnosti v obore. Postupne vyplávalo na povrch obrovské množstvo podvodov. Laboratóriá a testovacie centrá museli napokon zavrieť svoje brány.

Vďaka záberom, ktoré ukazovali, ako to v Theranose vyzeralo za zatvorenými dverami, vytvorila v roku 2019 stanica HBO dokument s názvom The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley (Vynálezkyňa: Z kvapky krvi). Zábery ukazujú nielen ukážky z jej príhovorov, ale aj to, ako sa správala k zamestnancom a nútila ich, aby trávili v laboratóriu dlhé hodiny nad rámec pracovnej doby. Údajne sa k nim správala ako tyran a vždy sledovala, kde sa jej zamestnanci práve nachádzajú. Každý, kto vstúpil do budovy, musel podpísať dokument, ktorý ho zaviazal k mlčanlivosti a návštevníkov všade, dokonca aj na toalety, sprevádzala bezpečnostná služba.

Hrozí jej 80 rokov za mrežami, trvá však na svojej nevine

Zakladateľka Theranosu sa v roku 2018 napokon postavila pred súd. Súd jej uložil pokutu vo výške 500 000 dolárov a musela vrátiť aj 18,9 milióna akcií. Spoločnosť Theranos však bola súkromná, naďalej tak ostávala na jej čele ako generálna riaditeľka. Tejto pozície sa vzdala až v roku 2018 a spoločnosť Theranos napokon padla na kolená. Definitívny rozsudok ale vyniesli súdy až teraz. Ako informuje BBC, 37-ročná Holmesová bola obvinená zo sprisahania s cieľom spáchať podvod, ako aj z podvodu.

Po tom, čo si vypočula rozsudok, sa nezdalo, že by ju to emocionálne príliš zasiahlo. Obvinenia aj naďalej popiera a tvrdí, že je nevinná. Bránia ju aj jej právnici, podľa ktorých by nemala byť tak tvrdo súdená za to, že si len chcela splniť svoje sny. Podľa portálu LAD Bible jej hrozí, že strávi za mrežami až 80 rokov, nateraz však ostáva Elizabeth Holmesová na slobode.