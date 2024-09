Neuveríte, čo sa stane v najbližších častiach Dunaja, k vašim službám. Zdá sa, že Holubec konečne doplatí na svoje hriechy

Fanúšikovia obľúbeného dobového seriálu radi predvídajú jeho udalosti vopred. Prichádzajú s rôznymi teóriami a snažia sa nájsť spojenie medzi postavami. Niekedy im v tom však môže pomôcť aj samotná Markíza.

TV Markíza vždy ukazuje divákom, čo sa stane v najbližšej epizóde prostredníctvom krátkej ukážky. Okrem toho však poskytuje aj krátke popisy jednotlivých epizód, ktoré si môžete prečítať vopred, napríklad na ČSFD. Napríklad, popis k zajtrajšej desiatej epizóde sľubuje: „Naozaj sa podarí Dávidovi uniknúť z transportu? Ako zareaguje Walter na Helgino podozrenie? A ako Magda na svoje zistenie o Urbanovi a Anne? Akú nepríjemnú správu oznámi Holubec zamestnancom Dunaja? A aké prekvapivé gesto urobí Edita?“

Obavy divákov

Potom sa však veci začínajú komplikovať a vyzerá to tak, že obavy divákov sa naplnia. Ako sme vás totiž nedávno informovali v článku, v momente, ako sa Alenkina sestra objavila v seriáli, diváci sa začali obávať najhoršieho. Boja sa totiž, že na ňu bude mať zálusk Holubec, a tak ako niekoľko žien pred ňou, aj ona skončí znásilnená.

„Helga konečne spozná Walterovo šokujúce tajomstvo. Imrich má prácu pre Dávida a nebezpečný návrh pre Lenu… Marína sa kvôli svojim kšeftom dostáva do veľkých problémov. Holubec zas raz neudrží svoje pudy na uzde a zdá sa, že tentoraz na to naozaj doplatí…“ znie popis jedenástej epizódy.

Ak by sa teda naozaj naplnili najhoršie obavy divákov a Holubec sa o niečo pokúsi, vyzerá to tak, že tentoraz mu to už neprejde.