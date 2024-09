Do obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám si to namierila nová postava. Diváci sa však obávajú najhoršieho

Ak vám chýba viac optimizmu a smiechu po tom, ako odišla Anna Jakab Rakovská, ktorá si zahrala Malvínu, v ďalších častiach Dunaja, k vašim službám bude o to postarané. Do seriálu vstúpila nová postava – Alenkina sestra Marína.

Skvelá príležitosť pre mladú herečku

Ako avizoval web Markíza, Marínu Valentovú hrá začínajúca herečka Anna Hroboňová, ktorá do seriálu priniesla nový vietor. Tá odhalila, že do deja prinesie trochu rebélie, ako je to podobne u Alenky. Hoci ponuku zahrať si v obľúbenom seriáli dostala neskôr, pre Annu ide o veľkú príležitosť v televízii, ktorej sa bez váhania chopila.

Keďže prišla medzi zabehnutých hereckých kolegov, prirodzene ju ovládol strach, ako ju prijmú. Nakoniec sa ukázalo, že obavy boli zbytočné. „Som rada, že môžem ešte viac spoznať Petru Dubayovú,” neskrýva nadšenie mladá herečka, ktorá Petru pozná, keďže sú dobré kamarátky. Zvyšok hereckého osadenstva si herečka ihneď zamilovala.

Väčšine divákov sa nepáči

„Tá sestra pôsobí ako naivka… Ale také typy vedia často prekvapiť… A baby ju trošku zorientujú… fanúšik,” napísala jedna diváčka. Často sa však opakujú skôr negatívne reakcie. „Vôbec sa mi nepáči Alenkina sestra vrátane mena,” uviedla fanúšička, ku ktorej sa pridáva ďalšia: „Z tej Aleninej sestry sa vykľuje špekulantka a falošnica…Tá jej všetečnosť je divná.”