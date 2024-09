Diváci majú dôvod na radosť, Markíza vytasí ďalšiu seriálovú novinku. Zahrá si v nej táto obľúbená herečka

Hoci v súčasnosti na obrazovkách bežia viaceré seriály z dielne TV Markíza, televízia už teraz pripravuje ďalšie novinky. Nedávno sme vás informovali o pripravovanom dobovom seriáli, ktorý pravdepodobne poteší najmä fanúšikov Dunaja, k vašim službám, a teraz máme skvelé správy pre fanúšikov seriálov Zrada a Klamstvo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál mediálne.trend.sk, po úspešných seriálových drámach Zrada a Klamstvo prinesie TV Markíza ďalší podobný seriál, ktorý bude adaptáciou zahraničného seriálu. Markíza zatiaľ oficiálne nepotvrdila, ktorým seriálom sa rozhodla inšpirovať, no podľa informácií portálu Mediálne by to mohla byť britská televízna dráma Broadchurch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Brian Nystedt (@newdepartures)

Kriminálne vyšetrovanie

Seriál Broadchurch mal premiéru v roku 2013 a dej seriálu sa točí okolo tragickej smrti 11-ročného chlapca. Vyšetrovanie odhaľuje temné tajomstvá malej miestnej komunity, v ktorej sa obyvatelia začnú podozrievať navzájom.

Seriál v slovenskej verzii by tak mohol byť šálkou kávy najmä pre fanúšikov kriminálnych a dramatických seriálov, ktoré sa viac sústredia na odhaľovanie temných tajomstiev ako milostné linky.

V pôvodnom seriáli sú dve hlavné postavy – detektív Alec a detektívka Ellie. Zo slovenského obsadenia Markíza zatiaľ potvrdila len to, že jednu z hlavných úloh stvárni Nela Pocisková, a tak by si práve ona mohla zahrať túto detektívku. Podľa informácií portálu Mediálne by mali ďalšie úlohy v seriáli stvárniť Tomáš Maštalír a Gabriela Marcinková. Túto informáciu však televízia zatiaľ nepotvrdila.

Tomáš Maštalír si pritom zahral aj vo vyššie spomínanom seriáli Klamstvo a zároveň v minulosti hral v kriminálnom seriáli TV JOJ Za sklom, takže na základe jeho skúsenosti by možno mohol druhú hlavnú rolu stvárniť práve on. Či to však tak naozaj bude ukáže len čas. Dlho však diváci na odpoveď čakať nebudú musieť, keďže seriálová novinka by mala na obrazovky prísť už na jar 2025.