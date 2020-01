Netflix prezradil, koľko ľudí už videlo seriál Zaklínač. Aká bola sledovanosť streamovacej služby koncom roka 2019?

Streamovacia služba sa v januári pochválila so zárobkami v štvrtom kvartáli predchádzajúceho roka. S tým sa, samozrejme, dostali von aj oficiálne výsledky sledovanosti prvej série ospevovaného fantasy seriálu Zaklínač (The Witcher), na ktoré mnohí čakali a nikto nepredpokladal, že mi mohlo ísť o prepadák. Dalo by sa totiž povedať, že nový hit Netflixu videl doslova každý.

Nie je tomu ale skutočne tak. Netflix totiž začal používať nové metriky, ktorými počíta sledovanosť svojich projektov. Najznámejšia spomedzi streamovacích služieb sa s výsledkami pochválila vo svojej tlačovej správe.

Za plnohodnotné zhliadnutie počíta 2 minúty

Z nej vyplýva, že nový seriálový hit Zaklínač videlo až 76 miliónov domácností, čo značí, že ide o najsledovanejšiu prvú sériu seriálu z dielne Netflixu od začiatku jej existencie. Viacerí však vyjadrujú podozrenia, že Netflix svoje čísla umelo upravuje kvôli atraktivite pre akcionárov.

Zatiaľ, čo po minulé roky sa za zhliadnutý počítal ten diel, z ktorého si užívateľ pozrel aspoň 70 %, po novom už Netflixu stačí na započítanie zhliadnuť z neho aspoň 2 minúty. Netflix to podľa správy odôvodňuje tým, že práve dvojminútový interval je dosť dlhá doba na identifikovanie toho, že išlo úmyselnú voľbu epizódu vôbec zapnúť a pozrieť.

Streamovacia služba Netflix sa tak pridala k ostatným video službám, ktoré zhliadnutia obsahu počítajú podobne. V jej prípade však ide o pomerne zvláštnu metriku, keďže jednotlivé epizódy projektov majú priemernú minimálnu dĺžku zhruba 25 minút, dĺžka epizód prvej série Zaklínača sa pohybuje okolo 60 minút a 2-minútový interval je skrátka málo. Netflixu to ale zrejme stačí a tak sa chváli vysokou sledovanosťou.

Darilo sa aj iným projektom

Vďaka novému spôsobu merania sledovanosti sa tak Netflix chváli aj s vysokými číslami ďalších svojich projektov. Veľkej sledovanosti sa tešili pôvodné filmy ako 6 Underground režiséra Michaela Baya s Ryanom Reynoldsom v hlavnej úlohe. Podľa tlačovej správy si túto snímku pozrelo 83 miliónov domácností po celom svete počas prvých 4 týždňov.

Za úspešný možno považovať aj vôbec prvý celovečerný animák z dielne streamovacej služby s názvom Klaus, ktorý si za prvých 28 dní pozrelo 40 miliónov domácností. Ten je zároveň nominovaný aj na Oscara v kategórii Najlepší animovaný film a nejde pritom o jedinú snímku, ktorej sa v tohtoročných oscarových nomináciách darilo. Medzi nominovanými filmami z dielne Netflixu možno nájsť aj divákmi a kritikmi ospevované projekty ako The Irishman (10 nominácií), Marriage Story (6 nominácií) či The Two Popes (3 nominácie).

Netflix