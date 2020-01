Netflix v roku 2020 minie na vlastnú tvorbu viac ako 17 miliárd dolárov. Aj napriek tomu, že má omnoho vyššie dlhy

Nech biznis streamovacích služieb vyzerá akokoľvek ziskovo, minimálne v prípade Netflixu zas o tak výnosný biznis nejde. Teda, záleží od pohľadu, ako sa na investície a zisky pozriete. Najznámejšia spomedzi streamovacích služieb ročne minie miliardy na produkciu vlastného i zakúpeného obsahu. A inak tomu nebude ani tento rok.

Neflix sa ešte koncom roka pochválil, čo všetko pre svojich predplatiteľov v roku 2020 prichystá. Samozrejme, každému je jasné, že chystané plány najznámejšej spomedzi streamovacích služieb nebudú lacným špásom. Okrem celkom nových pôvodných filmov a seriálov Netflix plánuje čo-to nové aj nakúpiť. A ako informuje portál Collider, len v roku 2020 na to všetko minie 17,3 miliardy amerických dolárov.

Investície aj napriek vysokým dlhom

Ako portál Collider uviedol, ide o dvojmiliardový nárast oproti minulému roku a spomedzi v USA fungujúcich veľkých streamovacích služieb (Hulu, Amazon Prime, Disney+ či Apple TV+) minie Netflix na rozširovanie knižnice najviac.

Čo je ale na tom všetko najzaujímavejšie? Je to najmä fakt, že Netflix astronomickú sumu investuje do novej tvorby aj napriek dlhodobému mínusu, v ktorom sa nachádza. Dlhy spoločnosti sa pohybujú zhruba vo výške 14,6 miliardy dolárov a to nehovoriac o tom, že Netflix dodávateľom obsahu dlhuje približne 19,1 miliardy dolárov a o mnohých ďalších finančných problémoch, ktoré ale zjavne teraz nerieiš. Zameriava sa totiž na vstup na ďalšie trhy v tých krajinách sveta, v ktorých ešte nepôsobí.

Ako možno predpokladať, dlh Netflixu voči dodávateľom sa bude neustále zvyšovať, keďže aj investície do novej tvorby pôdu rok čo rok vyššie. V roku 2019 streamovacia služba vyprodukovala viac 802 hodín originálnej tvorby, čo je zatiaľ rekord, no manažmentu sa to oplatilo. Počet predplatiteľov totiž stúpa, rovnako tak aj hodnota spoločnosti a tak existuje veľmi silný predpoklad, že raz bude Netflix nielen bez dlhov, ale dokonca vo výraznom pluse (ale nepredbiehajme).

Nová aj zabehnutá tvorba

Spomínaných 17 miliárd Netflix investuje prevažne do nového obsahu, ale i nakúpených akvizícií či pokračovaní už zabehnuýtch seriálov. Pokračovania sa dočkajú napríklad hity ako Stranger Things, Ozark, 13 Reasons Why, You, animák Disenchantment, Narcos: Mexico, The Umbrella Academy, Russian Doll, After Life, Dead to Me a mnohé ďalšie.

Z noviniek zaujmú napríklad už vydané drámy Messiah, Spinnig Out či The Circle.

V pláne je toho ale oveľa viac – napríklad prvý animovaný seriál Jurassic World: Camp Cretaceous, komediálny seriál z prostredia nemocníc a policajných staníc s názvom Medical Police, dokumentárna kriminálna séria inšpirovaná skutčoným prípadom Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez, psychologický thriller Ares zasadený v Amsterdame, nórske fantasy Ragnarok, komiksovka Locke and Key, prvý africký originálny seriál s názvom Queen Sono, či očakávané fantasy o legende o kráľovi Artušovi s názvom Cursed s hviezdou seriálu 13 Reasons Why Katherine Langford v hlavnej úlohe a mnohé ďalšie seriály, dokumenty, reality shows a originálne filmy.