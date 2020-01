Stoja menej než návšteva kina: 10 dôvodov, pre ktoré sa oplatí platiť za streamovacie služby

Posledné mesiace uplynulého roka aj kvôli zrušeniu obľúbeného webu naplneného pirátskym obsahom otvorili otázku, či sa predsa len neoplatí investovať pár eur do mesačného predplatného oficiálnych streamovacích služieb. A aj keď platenie za audiovizuálne diela stále mnoho obyvateľov Slovenska či Česka odmieta a myslí si, že by prístup k nim mal byť samozrejmosťou poskytovanou bezplatne, stále sú medzi nami aj takí, ktorí si za zhliadnutie filmov či seriálov radšej zaplatia. A nasledujúce dôvody vás o zakúpení predplatného streamovacej služby možno presvedčia tiež.

Filmoví a seriáloví piráti ako jeden z najčastejších dôvodov, prečo za oficiálne streamovacie služby odmietajú platiť mesačný poplatok, uvádzajú, že ide o pomerne drahý špás. Tým druhým dôvodom je zas podľa nich fakt, že dostupné streamovacie služby neobsahujú to, čo chcú a ak by za niektorú mali platiť, tak nech je len jedna a podľa možnosti nech je na nej všetko.

Niečo podobné ale možné (vzhľadom na fungovanie mediálneho trhu) nie je. Na Slovensku a v Česku fungujúce streamovacie služby ako Netflix, HBO GO alebo Apple TV+ však ponúkajú tisícky hodín atraktívneho obsahu, ktoré ale bežný spotrebiteľ prehliada, pretože za takýto obsah platiť nechce. Aj preto sme sa rozhodli priniesť vám náš pohľad na túto problematiku a desiatimi dôvodmi vás presvedčiť, prečo sa za streamovacie služby platiť oplatí.

Predplatením streamovacej služby podporujete tvorcov

Tento argument k predplateniu streamovacej služby zrejme veľa pirátov nepresvedčí, no ide o jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo za obsah vlastne platiť treba. Dôležité je si najmä uvedomiť, že váš obľúbený film alebo seriál niekto vyrába, čo stojí nemalé peniaze a mať ho celkom zadarmo sa skrátka nedá. Pokiaľ sa teda chcete tvorcom svojich obľúbených seriálových a filmových diel nejako odvďačiť za ich mimoriadne náročnú prácu, ten najlepším spôsobom bude, že ju nebude kradnúť.

Nie je to až tak drahý špás

Jasné, aj tu sa dá položiť protiargument, že už platíte za káblovú televíziu, za pripojenie na internet či elektrinu, ktorú pri sledovaní/streamovaní obsahu spotrebujete, tak prečo by ste mali platiť niečo navyše. Ponuka streamovacích služieb je pomerne pestrá a na každej nájdete niečo iné. Pokúsme sa teda rozrátať. Na Slovensku si možno predplatiť tri najväčšie služby, ktoré ponúkajú lokalizovaný obsah – Netflix, HBO Go a Apple TV+. Čoskoro sa ponuka rozšíri aj službu Disney+. Ak by ste si predplatili prvé tri menované v základných balíčkoch, vyšlo by vás to zhruba necelých 20 eur na mesiac.

Samozrejme, nejde o malú čiastku, no stačí si to porovnať so sumou, ktorú zaplatíte pri jednej návšteve kina. Cena za vstupné na filmovú novinku do kina sa v multikinách pohybuje na úrovni zhruba 6 eur (a vyššie). Lákavé je aj občerstvenie, s ktorým si film vychutnáte ešte viac, čo vás môže stáť aj 4 eurá na osobu. Ak idete do kina s partnerkou či partnerom, jedna návšteva sa razom vyšplhá na zhruba rovnakú sumu ako je mesačné predplatné všetkých troch spomínaných streamovacích služieb. Ešte stále vám teda príde mesačný poplatok za obsah na streamovacích službách privysoký?

Predplatné môžete zdieľať viacerí

Streamovacie služby ako sú Netflix či HBO Go dokonca umožňujú viaceré alternatívy mesačného predplatného, vďaka ktorým do nich prístup môže mať aj viacero osôb naraz. Takto môžete jeden účet zdieľať viacerí a mesačný poplatok za konkrétnu službu si medzi seba rozrátate. Vyjde to lacnejšie a prístup máte k tisíckam hodín atraktívneho obsahu.

Za málo peňazí, veľa muziky

Mnohí piráti neustále argumentujú, že oficiálne streamovacie služby toho neponúkajú dostatok na to, aby sa im oplatilo za ne mesačne platiť. Tu ale možno polemizovať nad tým, či naozaj každý z nás musí vidieť všetko a nemôže si vyhliadnuť inú alternatívu, ktorú bude pravidelne sledovať. Streamovacie služby na Slovensku (i v Česku) ponúkajú pestrú paletu filmov i seriálov, navyše čakacia doba, kedy sa veľké kinohity v ich knižniciach objavia, sa neustále skracuje a ponuka sa každý mesiac obmieňa a dopĺňa o nové tituly. Argument pirátov, že streamovacie služby ponúkajú málo za príliš vysoký poplatok teda neobstojí. Mimochodom, len na tento rok chystá Netflix niekoľko desiatok pôvodných noviniek (filmových aj seriálových) a rovnako tak aj HBO GO a ďalšie služby.

Lokalizovaný obsah neustále pribúda

Najväčšou spomedzi streamovacích služieb je nepochybne Netflix. Ten donedávna česko-slovenských predplatiteľov viac-menej ignoroval, no postupne svoje pôvodné filmy a seriály lokalizuje aj do nami zrozumiteľného jazyka. Predplatitelia tak majú na výber, či si svoj obľúbený film či seriál pozrú v originálnom znení s titulkami alebo aj s dabingom. Netflix má zatiaľ v ponuke lokalizovaného obsahu ešte málo, no pridáva aspoň české titulky dostupné aj pre slovenských predplatiteľov.

Služba HBO GO je ale naopak plne lokalizovaná a každý seriál i film vo svojej knižnici ponúka aj s českým dabingom. Streamovacie služby tak chcú byť prístupnejšie aj pre tých, ktorí anglický jazyk neovládajú.

Pôvodné znenie pomáha pri vzdelávaní

Naozaj! Viete, prečo napríklad v severských krajinách aj starší obyvatelia tak dobre ovládajú angličtinu. Jasné, prispelo k tomu aj školské vzdelanie, no je za tým aj fakt, že v ich lokálnych televíziách zahraničné filmy nedabujú, ale ponúkajú ich divákom s titulkami. A aj vďaka tomu sa ich znalosť cudzích jazykov zlepšila.

V prípade sledovania filmov a seriálov na streamovacích službach v pôvodnom znení s titulkami sa tak na vás môže nalepiť naozaj veľa, čo vám potvrdí nejeden seriálový fanúšik. Vrátane nás v redakcii. Plynule po anglicky rozprávať síce nebudete, no dopomôže vám to k lepšej zrozumiteľnosti cudzej reči. A napokon, tézu, že sledovanie televíznych i filmových diel v pôvodnom jazyku zlepšuje lingvistické schopnosti potvrdilo aj niekoľko odbornejších článkov.

Kvalita pôvodnej tvorby ide každým rokom vyššie

Odovzdávanie filmových a televíznych cien už dávno nie je len o tých dielach, ktorých distribúcia bola primárne určená do kín či televízneho vysielania. Dôkazom sú čoraz častejšie víťazstvá diel, za ktorými producentsky stoja práve streamovacie služby. Aj tento rok sa medzi nominovanými filmami na prestížneho Oscara skloňuje hneď niekoľko snímok, ktoré na svojej platforme ponúkol Netflix. Bať sa teda toho, že zaplatíte za nudu a zlé film sa teda báť naozaj nemusíte.

Je to bezpečnejšie ako pirátstvo

Kto nikdy nestiahol film alebo seráil z internetu, nech prvý hodí kameňom. Uvedomiť si ale treba aj riziká, ktoré s internetovým pirátstvom súvisia. Samozrejme, existuje množstvo webov, z ktorých možno „bezpečne“ sťahovať dáta. Stále však ide o riziko, že sa môžete stať jeho obeťou. Okrem filmu si totiž do svojich zariadení môžete stiahnuť aj množstvo vírusov, ktoré ich môžu poškodiť.

Nehovoriac o tom, že sťahovaním súborov z internetu a pochybných webov tiež riskujete, že sa hackeri alebo ďalšie strany dostanú k vašim osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť a vy tak môžete prísť o viac ako len o svoje smart zariadenie. Sledovaním filmov a seriálov na streamovacích službách vám nič nehrozí a ide o bezpečnejší spôsob, ako ich sledovať.

Obsah možno sledovať aj offline

Pokiaľ si radi cestu hromadnou dopravou na dlhé vzdialenosti radi krátite napríklad aj sledovaním obsahu na streamovacích službách, aj tu vám Netflix, HBO GO či Apple TV+ vychádzajú v ústrety. Kedysi možnosť sledovania obsahu bez pripojenia na internet možná nebola. Teraz ale vďaka mobilným aplikáciám máte možnosť si vybraný „produkt“ stiahnuť aj do svojich zariadení a zhliadnuť ho kedykoľvek len budete chcieť.

Bez reklám a kedykoľvek k dispozícii

Ilegálne streamovacie služby a nim podobné weby, ktoré ponúkajú sledovanie filmov a seriálov zadarmo, žijú najmä z toho, že vám pred začiatkom sledovania (alebo pokojne aj počas neho) najskôr prehrajú otravnú reklamu. Vďaka tomu dokonca aj zarábajú na svoju existenciu v internetovom priestore. Streamovacie služby sú ale vďaka nízkemu mesačnému poplatku celkom bez reklám, takže sa nemusíte báť, že v najnapínavejší moment vám sledovanie reklama preruší.

Obsah na Netflixe či HBO GO máte navyše neustále k dispozícii, takže nemusíte vo svojich zariadeniach skladovať gigabajty nepotrebných dát, ktoré vám je ľúto z hardisku vymazať. K svojmu obľúbenému seriálu sa dostanete kedykoľvek len chcete, stačí len mať pripojenie na internet. A to je k dispozícii už prakticky všade.

Producenti budú proti pirátom bojovať čoraz viac

Vypnutie webov ako boli napríklad u nás mimoriadne obľúbenné Topseriály, bolo len takým malým začiatkom boja proti šíreniu ilegálneho obsahu tretími stranami. Ešte koncom uplynulého roka sa začal boj majiteľov autorských práv s portálom Opensubtitles.org v Dánsku. Ten návštevníkom ponúkal titulky k ilegálnym kópiám filmov a seriálov vo viacerých jazykoch (funguje aj u nás), no obyvatelia Dánska sa už na tento web nedostanú. Jeho správcovia prístup k nemu totiž museli zablokovať. Dá sa teda očakávať, že podobné kroky budu veľké producentské spoločnosti podnikať aj voči ostatným pirátskym webom, čo bude mať za následok ich postupné vypínanie. Čím skôr teda prejdete na platené streamovacie služby, tým menej to budete ľutovať. Naozaj!

A na záver ešte jeden užitočný lifehack týkajúci sa kúpy predplatného streamovacích služieb. Platiť za všetky naraz naozaj nemusíte. Nové série obľúbených seriálov zvyčajne prichádzajú naraz v ročnom rozostupe. Ak teda nesledujete desiatky seriálov naraz, prípadne neplánujete využívať streaming pravidelne, môžete si tú-ktorú streamovaciu službu zaplatiť hoc aj len na jeden mesiac. O nič neprídete, pretože pôvodná tvorba na Netflixe či HBO GO zostáva stále. Zaplatíte si teda len za ten čas, kedy ju reálne budete chcieť využiť.