Zaklínač v druhej sérii bude vyzerať inak. Toto o nových epizódach prezradila jeho tvorkyňa

Nový seriál z dielne streamovacej služby Netflix vtrhol životov (nielen) fanúšikov fantasy žánrov krátko pred Vianocami. Len veľmi málo času stačilo na to, aby sa z novinky Zaklínač (The Witcher) stal absolútny hit. A aj keď tomu mnoho faktorov nasvedčovalo ešte pred samotnou premiérou prvej série, oficiálne sa to potvrdilo až o niekoľko dní neskôr, keď sa Netflix pochválil s výsledkami sledovanosti. Druhej série sa dočkáme až budúci rok, no tvorkyňa toho celého už má teraz jasno v tom, ako bude vyzerať.

Seriálový Zaklínač si po vzore literárnych predlôh i počítačových hier získal nemalú základňu fanúšikov, ktorá prvých 8 epizód fantasy novinky na Netflixe zhltla takmer okamžite. Teraz však všetkým zostáva ešte viac než rok prázdneho miesta, kým sa Geralt aj so zvyškom postáv z fantasy sveta poľského spisovateľa Andrzeja Sapkowskiho vráti v nových epizódach. Druhej série sa totiž nedočkáme skôr ako v roku 2021. Ako ale druhá várka príbehov bude vôbec vyzerať? To prezradila samotná showrunnerka seriálovej adaptácie Lauren Hissrich užívateľom sociálnej siete Reddit, informuje filmový portál Screen Rant.

Komplikovaný dej seriálu

Mnohým divákom seriálovej novinky dej prvej série prišiel vo viacerých ohľadoch chaotický. Trio hlavných postáv Geralta z Rivie, Yennefer z Vengerbergu a Ciri zo Cintry sa predstavovalo vo vlastných dejových líniách a tvorcovia to odôvodnili tým, že ich divákom chceli lepšie priblížiť. Samotní diváci si to ale napokon možno ani neuvedomili. Tri rôzne dejové línie tak v mnohých divákoch vyvolali chaos a to sa preto podľa samotnej Hissrichovej v druhej sérii zmení.

„Ak mám byť úprimná, tak som nečakala, že práve toto bude najspornejší bodom reakcií na seriál. Počula som mnoho ľudí, ktorí povedali, že do štvrtej epizódy netušili, ako to je (*že sa seriál odohráva v rozličných dobách),“ odpovedala na Reddite Lauren Hissrich. Práve štvrtá epizóda je aj podľa nej tou, kde si to fanúšikovia uvedomiť mali.

Dvojka až v roku 2021

Ako však následne potvrdila, druhá séria sa všetkým neprajníkom bude páčiť ešte viac. „Druhá séria bude štruktúrovaná odlišne. Príbeh bude viac lineárny, keďže dejové línie všetkých troch hlavných hrdinov sa napokon pretli,“ dodala Hissrichová.

Výsledok sa ale napokon aj tak dozvieme až v roku 2021, keďže Netflix novú osmičku epizód nestihne vyprodukovať skôr. Druhú sériu si pritom obľúbená streamovacia služba objednala ešte pred samotnou premiérou tej prvej a pred tým, ako vôbec poznala reakcie kritikov a prvých divákov.