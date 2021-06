Netflix prezradil detaily o návrate 3. série obľúbeného seriálu. Vieme, kedy sa vráti Sex Education

Čakanie je, zdá sa, na konci. Streamovacia služba Netflix konečne prezradila, kedy uvidíme tretiu sériu populárneho mládežníckeho komediálneho seriálu Sexuálna výchova (Sex Education). Okrem dátumu premiéry tiež populárna platforma ukázala aj prvé zábery z nových epizód.

Aj keď oficiálny popis tretej série zatiaľ stále chýba, známe o nej je, že divákov čaká menší časový posun. Potvrdil to hlavný hrdina seriálu, ktorého stvárňuje herec Asa Butterfield (Otis).

Odvtedy ale bolo okolo seriálu Sex Education viac-menej ticho. Včera sa ale Netflix napokon rozhodol mlčanie prelomiť a fanúšikom naservíroval prvú nálož oficiálnych propagačných fotografií k tretej sérii úspešného komediálneho seriálu a prezradil tiež, kedy ju môžeme očakávať.

Do diárov by si tak všetci fanúšikovia mali zapísať dátum 17. november 2021, pretože toto je ten deň, kedy sa Otis a jeho priatelia opäť vrátia na obrazovky televízií i laptopov.

A ako bude nová nálož epizód vyzerať? To je zatiaľ veľmi ťažké povedať, keďže Netflix zatiaľ trailer nezverejnil, a tak je jediným náhľadom na ne len táto séria fotografií.

The wait is almost over! Sex Education Season 3 premieres September 17 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/kNj7a3MiV0

Isté však je, že okrem seriálových navrátilcov, menovite Ncuti Gatwa (Eric), Gillian Anderson (Jean), Aimee Lou Reed (Aimee), Connor Swindels (Adam) či Alistair Petrie (Mr. Groff), pribudnú aj nové postavy. Tie stvárni napríklad hviezda z Harryho Pottera, herec Jason Isaacs, či menej známe mená ako Dua Saleh či Jemima Kirke.

SEX EDUCATION S3 CAST NEWS:

~@jemimakirke is joining as Moordale's new headmistress ‘Hope’

~Dua Saleh (@doitlikedua) is playing ‘Cal’, a student who clashes with Hope

~Jason Isaacs (@jasonsfolly) is playing ‘Peter Groff’, Mr Groff’s more successful/less modest older brother pic.twitter.com/zkfGCm9hje

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2020