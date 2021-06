Nikto nevie, čo sa s touto postavou v Harrym Potterovi stalo na konci ságy. Jej herecká predstaviteľka má odpoveď

V knižných predlohách mala priestoru podstatne viac ako vo filmových spracovaniach, no aj tak si jej hereckú predstaviteľku fanúšikovia Harryho Pottera obľúbili. Spisovateľka J. K. Rowlingová o Ginny Weasleyovej v divadelnej hre veľa neprezradila a o jej ďalšom živote s Harrym toho bolo povedané len veľmi málo. Novinári sa preto herečky, ktorá Ginny vo filmoch stvárnila, opýtali, čo si myslí, že jej postava robí teraz.

Herečku Bonnie Wright fanúšikom Harryho Pottera netreba bližšie predstavovať. Vo filmových spracovaniach stvárnila postavu Ginny Weasleyovej, ktorú si napokon hlavný hrdina vzal za ženu a mal s ňou tri deti.

Čo sa stalo s Ginny po konci potterovskej ságy?

Autorka príbehu J. K. Rowlingová sa postave Ginny v ôsmej časti príbehu, ktorý vyšiel ako scenár k divadelnej hre s názvom Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child,) opäť venovala len okrajovo. Vieme, že popri starostlivosti o deti a chod domácnosti pôsobila ako profesionálna hráčka metlobalu. Nič viac však o nej nebolo známe. Web Screenrant ale má odpoveď.

Nedávno sa Bonnie objavila aj v štúdiách WarnerBros., kde sa spolu s návštevníkmi zúčastnila prehliadky miest, kde sa populárna čarodejnícka sága nakrúcala. Herečku, ktorá sa od čias potteroviek neobjavila v žiadnom inom známejšom filme, zastavili novinári z webu E! Online a spýtali sa jej, kde si myslí, že je jej postava dnes. Jej vyjadrenie možno fanúšikov ani neprekvapí.

„Vieme, že sa z nej stala profesionálna hráčka metlobalu… Takže pravdepodobne je skvelá športovkyňa. Pravdepodobne cestuje po svete, kým sú deti v Rokforte a užíva si viac slobody. Veľmi ma baví nad týmto premýšľať. Často si kladiem otázku, ako by vyzeral jej domov, kde by s Harrym žili a čo ďalšie by sa im prihodilo,“ prezradila Wright zvedavým novinárom.

Ako je to naozaj sa zrejme už nedozvieme

Samozrejme, tieto jej fantázie nie sú založené na realite a len samotná Rowlingová vie, čo sa s postavami stalo po konci knižnej série. A či sa niekedy dočkáme ďalšieho priameho pokračovania príbehu trojice priateľov, Harryho, Rona a Hermiony, je otázne. Spisovateľka má aktuálne plné ruky práce s písaním scenárov k filmom zo spin-off série Fantastické zvery (Fantastic Beasts and Ehre to Find Them). Vzniknúť by malo celkovo päť filmov, aktuálne sa nakrúca tretí diel. Mnoho z postáv hlavnej potterovskej ságy sa objavuje aj v týchto filmoch. Keďže je ale príbeh zasadený pred udalosťami v Harrym Potterovi, hlavných hrdinov a mladšie vedľajšie postavy v tejto spin-off sérii neuvidíme.