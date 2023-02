Sklamanie pre fanúšikov Sex Education. Obľúbená postava potvrdila odchod zo seriálu

Seriál Sexuálna výchova (Sex Education) z produkcie streamovacej služby Netflix po uvedení prvej série v januári 2019 spôsobil malú hystériu. Nenápadný projekt určený pre teenagerov nesprevádzala žiadna väčšia promo kampaň, o to viac preto prekvapili výsledky jeho sledovanosti. Celý ošiaľ sa stupňoval s každou ďalšou vychádzajúcou sériou.

Hviezda seriálu šokovala

V noci sa udeľovali prestížne britské ceny BAFTA, medzi ktorými bolo udelené ocenenie Rising Star, teda vychádzajúca hviezda. Túto cenu si prevzala herečka Emma Mackey, ktorá v seriáli Sex Education stvárňuje postavu Maeve Wiley. Už od prvej série sa Maeve zaradila medzi hlavné postavy a v príbehu motá hlavu Otisovi, s ktorým vedie takpovediac nelegálnu sexuálnu poradňu. Ako informuje LADBible, pri preberaní lichotivého ocenenia herečka len krátko poďakovala, nakoľko si podľa jej vlastných slov žiadny príhovor nepripravila.

Cenu si však veľmi váži a vyjadrila sa, že už na samotnú nomináciu, po boku takých hereckých kolegov, je veľmi hrdá. Spolu s Emmou sa z ocenenia iste tešili aj fanúšikovia, ktorí však dostali v následných rozhovoroch studenú sprchu. Novinári sa seriálovej Maeve opýtali, či ju môžeme očakávať aj v potencionálnej piatej sérii obľúbeného seriálu. „Nie, nemyslím si to. Myslím, že som sa so seriálom rozlúčila, no bola to pekná rozlúčka,“ skonštatovala.

Očakávaná štvrtá séria

Čerstvo dotočená štvrtá séria tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou posledná, v ktorej si diváci budú môcť užiť prítomnosť sympatickej a inteligentnej Maeve, s ktorou sa ale život nemaznal. Aj keď stále nepoznáme presný dátum premiéry, predpokladá sa druhá polovica roka 2023. Priestor by mali dostať tiež nové postavy a fanúšikovia už netrpezlivo očakávajú nové informácie od tvorcov. Okrem Maeve po štvrtej sérii opustí partiu sexuchtivých študentov aj Ncuti Gatwa, stvárňujúci Erica.

Čo sa týka ďalších zmien v obsadení, v nových chystaných epizódach už neuvidíme niektoré zo starých postav, ako napríklad dvojicu Ola a Lily, ktoré spolu tvorili pár. Kým Patricia Allison (Ola) zrejme uprednostnila iné projekty, Tanya Reynolds (Lily) musela ustúpiť tvorcom, ktorí na úkor jej postavy chcú do príbehu implementovať nových hrdinov.