Netflix chystá prekvapenie pre divákov: Wednesday dostane ďalšie seriálové pokračovanie, bude o tejto postave

Streamovacia služba Netflix sa rozhodla rozširovať svoju tvorbu a po vzore konkurenčného Disney+ bude viac rozpracovávať svety svojich najúspešnejších projektov. Svoje vlastné univerzum tak dostane aj minuloročný hit Wednesday. Zatiaľ chystá jeden spin-off, no postupne ich má byť viac.

O prípravách nového seriálu zo sveta Rodiny Addamsovcov informoval vo svojom newsletteri portál Bloomberg.

Spin-off o Festerovi

Nejde vôbec o prekvapivý krok, keďže seriál Wednesday z tvorcovskej dielne Tima Burtona a v hlavnej úlohe s Jennou Ortegou vygeneroval Netflixu fantastické výsledky sledovanosti. O druhej sérii sa začalo hovoriť len pár týždňov po premiére tej prvej, a nových epizód by sme sa mali dočkať niekedy na prelome rokov 2024/2025.

Netflix však plánuje vybudovať okolo tejto obľúbenej značky niečo väčšie a v hre je viacero spin-offov, ktoré sa zamerajú na ďalšie postavy, ktoré už v Rodine Addamsovcoch boli predstavené. Prvým má byť seriál o strýkovi Festerovi, ktorého vo Wednesday stvárnil Fred Armisen.

Neflix však môže naraziť

Podľa Bloombergu je všetko zatiaľ v štádiu príprav a o spin-offe sa toho zatiaľ veľa nevie. Netflix ešte môže tvrdo naraziť aj na práva na postavu strýka Festera, keďže všetko týkajúce sa Rodiny Addamsovcov patrí štúdiu MGM. No a to zas vlastní spoločnosť Amazon. Wednesday vznikla pod exkluzívnou dohodou, no môže sa stať, že tá sa rozšíri aj o ďalšie postavy, ale môže prísť aj presný opak a nič napokon nevznikne.

Aj so spin-offom o Festerovi je ale zámer Netflixu jasnejší. Rozhodne chce vytvárať vlastné seriálové a filmové svety (univerzá), ktoré budú navzájom prepojené a budú službe aj naďalej generovať slušné zisky.