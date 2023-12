Jenna Ortega v novom filme udržiava románik so svojím učiteľom. Dôjde aj na sex scény?

Hviezda herečky Jenny Ortegy nezhasína, ale práve naopak, stúpa na vrchol. Po tom, ako sa predstavila v dvoch úspešných pokračovaniach hororovej série Vreskot a v seriálovom hite Wednesday z dielne streamovacej služby Netflix, dostáva, pochopiteľne, aj viac filmových príležitostí. Už čoskoro sa na veľkom plátne predstaví v dramatickom filme ako študentka, ktorá si vybuduje intímny vzťah so svojím učiteľom.

Tentoraz však postava, ktorú Jenna Ortega stvárni, nebude pozitívna. Vo filmovej novinke Miller´s Girl sa predstaví ako študentka a talentovaná mladá spisovateľka Cairo Sweet. Jej talent si veľmi rýchlo všimne pán Miller (vo filme ho stvárňuje Martin Freeman) a verí, že Cairo raz bude úspešná autorka. Ponúkne jej preto pomocnú ruku a navrhne jej, aby skúsila napísať krátku poviedku.

To ale otvorí aj ďalšie vrátka a hranica medzi mentorom a jeho žiačkou sa začne stenčovať. Kolegovia si hlbší vzťah začnú všímať, a dokonca aj priatelia samotnej Cairo, ktorí ju presviedčajú, aby ho „donútila ju milovať“. Veci sa, samozrejme, čoskoro dajú do pohybu a pána Millera to bude stáť veľmi veľa. Štúdio Lionsgate, ktoré za filmom stojí, nedávno zverejnilo nový trailer. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Ortega za svoju kariéru stihla stvárniť niekoľko zaujímavých postáv. Úloha Cairo ale bude pre ňu naozaj veľkou výzvou, keďže pôjde o dramatický film. Či dôjde na sex scény, je zatiaľ otázne, aj keď téma filmu naznačuje, že by k niečomu mohlo dôjsť. Snímku režíruje mladá režisérka Jade Halley Bartlett, ktorá si k filmu aj napísala scenár.

Slovenská premiéra filmu zatiaľ stanovená nebola, v amerických kinách si snímku budú môcť diváci pozrieť od 26. januára 2024.