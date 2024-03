Nepôjde internet ani televízia: V týchto oblastiach bude mať veľký slovenský operátor výpadok, trvať môže aj pár hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky počas dnešného dňa – 25. marca. Tie sa dotknú televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Problémy so službami

Ako spoločnosť informuje, prvý výpadok mal prísť už dnes ráno o 7:30 a trvať má až do 19:30, teda 720 minút. Zasiahne obec Štiavnik. Orange upozorňuje na nefunkčnosť internetu a televízie aj v obci Malý Kamenec. K výpadku dôjde od 8:10. Potrvá 500 minút, teda do 16:30. Ďalšou lokalitou, kde dôjde k obmedzeniu služieb, je obec Žemberovce. Tu služby nebudú fungovať v čase medzi 9:00 do 13:00 v trvaní 240 minút.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.