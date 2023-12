Nemá oň nikto záujem: Štátu sa nepodarilo predať kaštieľ, národnú kultúrnu pamiatku teraz predáva výrazne lacnejšie

Rezort financií sem-tam zverejní ponuky, ktoré sú zaujímavé nielen cenou, ale aj svojím účelom a históriou. Predáva sa podzemný kryt, autá, byty za extrémne nízke ceny a niekedy príde aj rozprávková ponuka. Kaštieľ. Ten sa v registri nehnuteľného majetku objavil už v novembri a stále je na predaj. Tentoraz za nižšiu cenu. Spolu s pozemkami môže byť váš za 433 800 eur.

Národná kultúrna pamiatka

Objekt nájdete v obci Štós, v okrese Košice – okolie. Na predaj je hneď niekoľko pozemkov, na ktorých sa nachádza viacero budov. Dve z nich sú spojené pergolou – spojovacou chodbou budov NKP.

Ak sa teda rozhodnete, že máte záujem o kúpu, svoju ponuku môžete zaslať do 30. januára budúceho roka. Celý objekt je v ponuke za 433 800 eur, ak by sa však záujemcov objavilo viac, cena sa, pochopiteľne, môže zvýšiť. Napriek tomu je ponuka lukratívna, keďže napríklad obývateľný rodinný dom pri Bratislave by ste sotva kúpili za menej ako 500-tisíc eur.

Okrem na prvý pohľad dychberúcej histórie, ktorá z kaštieľa sála, je navyše zrejmé, že objekt nechátral a bolo oň postarané. Od 1. januára 1951 tu sídlil detský domov, ktorý pôvodne vznikol pre deti predškolského veku. Kaštieľ je aj naďalej v správe Centra pre deti a rodiny Medzev, aj keď sa z neho v roku 2021 presunul. Ako teda uvádza ministerstvo, už neslúži a ani nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti.

Ak sa teda rozhodnete, že toto je pre vás to pravé orechové, môžete si dohodnúť obhliadku, prípadne zaslať svoju cenovú ponuku už od zajtra, 22. decembra.