Nela Pocisková zaskočila svojich fanúšikov a nechala sa vylepšiť. Neuveríte, aký zákrok podstúpila

Stopercentné nasadenie za každých okolností. Slovenská speváčka je známa svojím perfekcionizmom, či už v práci alebo v súkromí. Koncerty a vystúpenia, na ktorých predvádza svoj spevácky talent, strieda s herectvom a novými projektmi, vrátane seriálovej novinky Vina. Keď príde domov, opäť má „šichtu“, no tentokrát oveľa príjemnejšiu. Starostlivosť o dve rozkošné deti jej robí veľkú radosť a hoci má toho viac než dosť, je tu ešte niečo, na čo si nájde čas.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je v jednom kole a obracia sa ako môže. Príjemné starosti má i s novým domom, respektíve hniezdočkom lásky, kam sa plánuje presťahovať s rodinou. Hoci majú s Filipom Tůmom plné ruky práce, Nela Pocisková zrejme vie, že na dobitie bateriek a novej energie potrebuje oddych a čas, ktorý venuje len a len sebe. A kde žena najlepšie zrelaxuje a príde na iné myšlienky? Na kozmetike.

O čo konkrétne ide?

Nelu každý pozná ako profesionálnu speváčku, herečku a mamu, no aj ona si občas potrebuje vydýchnuť. Preto sa rozhodla, že si dopraje prvotriednu a odbornú starostlivosť. Absolvovala jednu procedúru, pri ktorej nielenže vypla, ale ulahodila aj svojej pleti. „Dnes som si dopriala neinvazívnu mezoterapiu. Tvár je okamžite vypnutejšia, žiarivá a zhydratovaná,“ napísala Nela do príbehu na Instagrame. „Už je čas a vek starať sa o seba,“ doplnila so smiechom.

Speváčka a herečka stavila na mezoterapiu, ktorá sa zvyčajne vykonáva pomocou injekčnej ihly. Ona si však vybrala neinvazívnu formu, novú technológiu určenú na zlepšenie prieniku výživných látok, antioxidantov a minerálov cez kožu. Ako uviedla klinika Esthetic, tento druh neinvazívneho ošetrenia v sebe spája štyri zabudované technológie. Začína sa mikrodermabráziou, ktorá odstráni povrchové odumreté bunky, a peelingom. Nasleduje kombinované ošetrenie štyrmi novými technológiami a končí sa 20-minútovou aplikáciou LED lampy. Gél s obsahom vitamínov kyseliny hyualurónovej, kolagénu a minerálov je absorbovaný do kože a dostáva sa priamo do bunky. Celá procedúra trvá 60 minút a je skvelá pre unavenú a dehydrovanú pleť, jemné linky a na pigmentáciu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Vyzerá to tak, že nový rok začala dvojnásobná mamička novým zvykom, ktorý zrejme bude opakovať na pravidelnej báze. „Pravidelná starostlivosť doma aj odborne vraj prinesie výsledky,“ uviedla Nela, ktorá si uvedomuje, že jedno ošetrenie nestačí, ak chce svojej pleti dopriať maximum.