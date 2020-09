Ženu stiahli celú z kože a film mohli premietať iba v pornokinách. Snímka Mučedníci je jedna z najdrsnejších vôbec

V hororovom žánri môžeme nájsť množstvo skvostov, ktoré sú oproti ostatným špeciálnejšie a výnimočnejšie. Medzi takéto filmy patrí aj snímka s názvom Mučedníci, ktorá obsahuje všetko, čo má kontorverzný horor v sebe mať. Šokuje a znechucuje divákov, dokáže poriadne vystrašiť a má svojich skalných fanúšikov, ktorí ju radia medzi kultové filmy.

Francúzsky režisér Pascal Laugier nakrútil v roku 2008 horor Mučedníci (Martyrs), na ktorý tak skoro jeho diváci po jeho sledovaní nezabudnú. Na pozadí všetkých brutalít, ktoré vidíme, prináša tému pomsty a samotného mučeníctva, ktoré nemá žiadne hranice. Laugier sa v závere snažil do snímky vložiť aj ďalší význam, Aby ste sa k nemu dostali, musíte pretrpieť všetko, čo film prináša.

Dejová línia sa točí okolo ženy, ktorá bola v minulosti škaredo zbitá a túto traumu, fyzickú aj psychickú, o ktorej nedokáže hovoriť, si nesie so sebou už niekoľko rokov. Pochádza z mučenia, ktorému bola vystavená. Jedného dňa táto hrdinka vtrhne do vily a vyvraždí jej obyvateľov. Na pomoc s odstránením tiel si zavolá svoju kamarátku Annu. Tá si všimne, že jedna z Luciiných obetí stále žije a snaží sa jej pomôcť. Prichádza Lucia a ubije ju kladivom. Podobným štýlom dej pokračuje ďalej a ak sa aj môže zdať, že tu zdanlivo príbeh skončí, pravý opak je pravdou. Práve Anna sa nakoniec stáva nútenou mučedníčkou.

Stane sa to, čo vôbec nečakáte

Snímka okrem zvrátených scén diváka šokuje aj neustálymi zvratmi v deji, čím drží jeho pozornosť v neustálom napätí. Zakrývať oči si však zaručene budete pri jednotlivých drsných sekvenciách. Spomínané ubitie kladivom je iba štipka ľadovca toho, čo sa vo filme nachádza. Nechýba mučenie pomocou rôznych prístrojov a medzi vrcholné scény patrí stiahnutie z kože ženy zaživa.

Recenzie od divákov či kritikov sa líšia. Najviac z nich sa však zhoduje na tom, že ide o najlepší horor všetkých čias alebo najdesivejší film vôbec. V roku 2015 vznikol aj rovnomenný americký remake tohoto filmu, ktorý však kvalitami oproti svojmu originálu zaostáva, a preto sa mu nedostalo ani toľko pozornosti.

Ako to pri podobných filmoch býva, neodporúča sa ich sledovať citlivým povahám alebo ľuďom s krehkými žalúdkami. Mohlo by vám totiž prísť poriadne zle. Snímka Mučedníci je zakázaná napríklad v Malajzii a nechýbajú ani kontroverzie spojené s utekaním divákov z premietania. V tomto prípade je to úplne predvídateľné, nakoľko väčšina scén, ktoré sa v snímke odohráva, je zvrátená a pre bežného diváka nepozerateľná.

Mohol sa premietať iba v pornokinách

Film dostal pred premiérou vo Francúzsku zákaz, takže musela byť presunutá. Podľa tohoto zákazu sa snímka mohla premietať iba v špecializovaných kinách, a to v pornokinách. Nejde teda o typický horor, skôr o film plný neznesiteľného násilia, ktorý si užijú iba vybraní diváci.

Snímka Mučedníci je na jednej strane milovaná, na druhej odsudzovaný. O tom svedčia aj rozporuplné divácke hodnotenia, a to na ČSFD 63 % a na portáli IMDb 7,1 bodov z 10.

Pred sledovaním si pozrite krátku ukážku: