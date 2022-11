Možno ste si ich ani nevšimli: 10 vecí zo sitkomu Teória veľkého tresku, ktoré sú urážlivé a nie vtipné

Podobne ako pri sitkome Priatelia (Friends), aj v prípade seriálu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) platí, že keby vznikal v dnešnej dobe, pravdepodobne by niektoré veci neboli divákmi akceptované.

Všimli ste si, že sa v sitkome Teória veľkého tresku nachádzajú prvky homofóbie, body shamingu, ale aj sexuálne násilie alebo stereotypizácia ľudí iného pôvodu? Tu je 10 vecí, nad ktorými keď sa lepšie zamyslíte, nie sú vôbec zábavné.

Howard bol sexuálny predátor

Portál ScoopWhoop označil za „najhoršiu“ postavu Howarda Wolowitza. Odôvodnil to hneď niekoľkými príkladmi. A jedným z nich je, že Howard na začiatku normalizoval a zľahčoval sexuálne obťažovanie.

Urobil niekoľko vecí, ktoré nie sú v poriadku. Napríklad, Penny a iným ženám adresoval množstvo nevhodných komentárov a sexistických poznámok alebo pomocou satelitnej kamery sledoval modelky v známej reality show. Dokonca sa ukázalo, že do plyšáka zabudoval kameru a daroval ho Penny. Portál Looper kvôli týmto činom označil Howarda za sexuálneho predátora.

Urážal svoju mamu kvôli váhe

Napriek tomu, že Howardova mama bola pre syna ochotná urobiť takmer všetko, on sa jej vysmieval vždy, keď sa naskytla príležitosť. Dôvodom bola jej váha a vykreslenie, že ide o obéznu osobu. Howard spomínal priateľom rôzne príbehy o tom, aká je „veľká“, iba aby sa na nej mohli zabaviť.

Body shaming sa v uplynulých rokoch začal intenzívne rozoberať na viacerých frontoch. A tejto téme vôbec nepomáha, keď sú ľudia v celosvetovo známych sitkomoch zosmiešňovaní pre svoj výzor. Navyše, keď sme Howardovu mamu na obrazovkách nikdy nevideli, alebo sme si to aspoň mysleli. Pretože, ako upozornilo britské Metro, v 6. sérii a 15. časti sa na chvíľu Howardova mama mihla.

A ukázalo sa, že vôbec nebola taká obézna, ako sa o nej v celom seriáli tvrdilo. Ide konkrétne o scénu, kedy príde ku nej na večeru Raj a pri príprave dezertu sa objaví v pozadí v kuchyni. Takže tieto urážky navyše nedávali absolútny žiaden zmysel.

Raj bol zosmiešňovaný kvôli svojmu pôvodu

Častou obeťou rôznych nevhodných vtipov nebola iba Howardova mama, ale aj Raj Koothrappali, ktorý pochádzal z Indie, kvôli čomu sa stal terčom zosmiešňovania.

Stereotypizovanie Indie

Dokonca sám Raj používal množstvo vtipov na úkor svojho pôvodu. SBS vysvetľuje, že na indické klišé odkazuje napríklad výrokmi, že v Indii je teplo, veľa ľudí a chudoba. Navyše majú byť zdrojom vtipov, na ktorých sa postavy a aj diváci bavia.

Je homofóbny

V Teórii veľkého tresku sa objavilo viacero vtipov adresovaných na Raja a Howarda, podľa ktorých sa správajú, ako keby tvorili pár. Raj bol navyše vykreslený ako príliš zženštilý. Každopádne, aj keby to bola pravda, zosmiešňujúce poznámky nie sú na mieste.

Leonard bol týraný

Leonard Hofstadter sa nechával ovládať najprv svojím spolubývajúcim Sheldonom a neskôr aj Penny. Keď sa navyše raz za čas v seriáli objavila jeho mama Beverly, vždy sa odhalili ďalšie kúsky skladačky z jej problematického vzťahu k synovi.

Krásne ženy boli hlúpe a múdre im výzorom nestačili

Problémové je aj zobrazenie žien v sitkome. Penny je tá krásna blondínka, ktorá však nemá skončenú prestížnu vysokú školu. Spočiatku je navyše často vykreslená ako jednoduchšia osoba. Na druhej strane tu je Amy Farrah Fowler, ktorá síce je múdra a vzdelaná, no je jej jasne dané najavo, že výzorom na Penny nemá.

Sheldon bol sebecký a bezcitný

Sheldon Cooper nemal najlepšie vlastnosti a pravdepodobne, ak by ste sa s ním stretli v reálnom živote, našiel by si spôsob, ako vás uraziť či zhodiť, pretože to on v podstate robil neustále. Najviac mu záležalo na ňom samom a neváhal sa dokonca rozhádať s najbližšími, iba aby dokázal, že má pravdu.

Vo viacerých prípadoch sa prejavila aj jeho bezcitnosť či ďalšie negatívne charakterové črty. Okrem iného, svojim najbližším dával pravidelne najavo, že sú menejcenní.

Mali skončiť vo väzení

Napriek tomu, že ústredné postavy disponovali veľkými vedomosťami, urobili viacero hlúpostí, ktoré prekročili hranicu legálneho. Looper uvádza, že v realite by jednoducho skončili vo väzení.

Veď si iba spomeňte na scény, v ktorých Leonard skoro prezradil štátne tajomstvo špiónke výmenou za sex, ako s Howardom a Rajom testovali raketové palivo v dome, kde boli prítomní aj ďalší ľudia alebo ako Sheldon a Leonard chceli načierno získať kvapalné hélium.

Penny otehotnela, aj keď to nikdy nechcela

V závere seriálu sa Penny a Leonard dozvedia na prvý pohľad skvelú správu, a to, že Penny je tehotná. Nepochybne išlo pre Leonarda o splnenú túžbu, pri Penny sa to však takto jednoznačne povedať nedá. Práve naopak, celý čas dávala jasne najavo, že deti nechce.

ScoopWhoop vysvetľuje, že jediným dôvodom, prečo Penny otehotnela, je, že tým sa uzavrel kruh jej premeny z „promiskuitného“ dievčaťa na ženu, ktorá sa zmenila a rozhodla usadiť. Keď sa nad tým zamyslíte, koniec nie je vôbec taký šťastný, ako sa mohlo zdať.