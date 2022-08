Nechcú ju vidieť nahú: Synovia Britney Spears sa už mesiace nestretli s mamou, podľa fanúšikov sa má uvedomiť

Odvážne fotografie, ktoré Britney Spears už nejaký čas uverejňuje na svojom Instagrame, rozprúdili mnohým jej fanúšikom krv v žilách a vnímajú ich ako nevhodné. Teraz prehovoril jej bývalý manžel, podľa ktorého sú nepríjemné predovšetkým pre ich dvoch synov, s ktorými sa speváčka už niekoľko mesiacov nestretla, informuje LADbible.

Britney Spears tvorila s Kevinom Federlineom manželský pár v rokoch 2004 až 2007. Z tohto vzťahu pochádzajú dve deti, ktoré speváčka priviedla na svet — synovia Jayden James a Sean Preston. V súčasnosti majú 15 a 16 rokov a preto dokážu vnímať, čo sa okolo ich mamy deje.

Nechcú vidieť jej nahé fotografie na internete

Ako uviedol Kevin, fotky, ktoré Britney zverejňuje na internete, sú im nepríjemné. Navyše sa zdôveril aj s tým, že ani jeden z nich už dlhší čas nestretol svoju mamu. Dokonca sa nezúčastnili ani jej svadby.

Majú za sebou náročné obdobie

Náročné chvíle zažili aj počas súdneho procesu, ktorý viedla Britney so svojím otcom ohľadom svojej svojprávnosti. „Bolo ťažké sledovať, ako tým musia moji chlapci prechádzať,“ povedal Kevin. „Bola to tá najnáročnejšia vec, akú som musel v živote urobiť,“ dodal.

V prípade sporu o opatrovníctvo Britney je Kevin presvedčený, že jej otec chcel pomôcť. „Ja som videl muža, ktorému naozaj záleží na rodine a ktorý chce, aby bolo všetko v poriadku. Zachránil jej život.“

Britney sa to nepáči, dostáva kritiku od fanúšikov

Na toto verejné vyjadrenie reagovala Britney Spears príspevkom na Instagrame. Nahnevalo ju, že Kevin rozoberal ich súkromné veci na verejnosti.

„Zostala som smutná, keď som sa dopočula, že môj bývalý manžel sa rozhodol riešiť vzťah medzi mnou a mojimi deťmi na verejnosti. Znepokojuje ma skutočnosť, že dôvod je založený na mojom Instagrame.“ Speváčka dodala, že svojím synom dala všetko.

Jej fanúšikovia sa v komentároch rozdelili do dvoch skupín. Jedna z nich sa vyjadrila, ako ich mrzí situácia, do ktorej sa dostala, ďalší Britney ale píšu, že by mohla byť ohľaduplnejšia ku svojim synom. Už keď začala so zverejňovaním odhalených fotografií svojho tela bola upozornená na to, že by mohli byť problémom a rozumejú, že vidieť takéto správanie je jej synom nepríjemné a preto by ho mala zmeniť.