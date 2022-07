Možno ste sa nad nimi ani nezamysleli: 10 zlých vecí, ktoré urobil Ross v Priateľoch a diváci by ho nemali mať radi

Jednou z najdiskutovanejších postáv zo sitkomu Priatelia je Ross Geller, ktorého stvárnil herec David Schwimmer. Pripomeňme si 10 scén, ktoré ukazujú jeho najhoršie vlastnosti a správanie. Sú dôkazom, že nebol vždy dobrým kamarátom a aj pri vzťahoch so ženami urobil množstvo prešľapov. Ak by bol reálnou osobou, pravdepodobne by mu to nebolo tak ľahko odpustené.

Na druhej strane, existuje aj množstvo dôvodov, prečo mať Rossa rád. Teraz sa ale na túto postavu pozrime z opačnej strany a trochu kritickejšie.

Opustil Bonnie, pretože si oholila vlasy

Určite v tom zohrala rolu aj samotná Rachel, do ktorej bol Ross od školy zamilovaný, no faktom zostáva, že s Bonnie, s ktorou krátko tvorili pár, sa rozišiel po tom, ako si oholila hlavu. Nedokázal sa cez to dostať a pred akýmikoľvek sympatiami či možnými citmi sa rozhodol úplne povrchne – na základe vzhľadu. Posúďte sami, či je takéto správanie adekvátne. Pravdepodobne, ak ste s niekým tvorili pár, súhlasíte, že toto nie je ani zďaleka dôvod na rozchod.

Chodil so svojou študentkou

Tento bod je už sám o sebe problematický, pretože ako iste viete, vzťahy medzi študentami a učiteľmi nie sú v poriadku. Čo sa týka Rossa, vo vzťahu s mladým dievčaťom sa navyše nesprával najlepšie. Napríklad počas prázdnin sa ju kvôli svojej žiarlivosti rozhodol nezmyselne kontrolovať.

Klamal Rachel o zrušení ich manželstva

V tomto prípade sa prejavila predovšetkým jeho sebeckosť a stereotypy o tom, že si nemôže „pošpiniť“ svoju osobu troma rozvodmi. Tak namiesto toho, aby dodržal sľub, ktorý dal Rachel a ich nepremyslené manželstvo zrušil, rozhodol sa ju oklamať. To znamenalo, že Rachel zostala vydatá za Rossa proti svojej vôli a dokonca o tom ani len netušila.

Nakrútil ich sex na kazetu a odložil si ju

Napriek tomu, že Rachel a Ross sú pre mnohých divákov sitkomu najobľúbenejším párom, je nutné uznať, že ich vzťah bol problematický, a to nie iba v jednom momente. Teraz napríklad hovoríme o scéne, pri ktorej sa omylom preriekol, že si ich sex nahral na kazetu a dokonca si ju uchoval.

Podviedol ju

A určite si spomínate aj na časť sitkomu, v ktorej sa riešilo, či v deň, kedy sa Ross náhle vyspal s niekým iným mali prestávku alebo nie. Aj keď bolo jasne naznačené, že ešte medzi nimi nie je koniec, Ross Rachel okamžite, pri prvej príležitosti, podviedol.

Nebol dobrým kamarátom

Ross sa v niektorých prípadoch nesprával najideálnejšie ani ku svojim kamarátom. Spomeňme napríklad scénu, v ktorej Chandler vymyslel hru, aby Joeymu finančne pomohol a on sa necítil zle, že si musí od priateľa brať peniaze. Ross to ale zjavne úplne nepochopil a namiesto toho, aby Joeymu túto pomoc doprial, rozhodol sa bojovať za to, že peniaze, ktoré „vyhral“ on, mu patria. Aj keď účelom hry bolo niečo úplne iné.

Chcel dokázať, že je nadradenejší nad ženami

V jednej z epizód sa Rachel a Phoebe rozhodli prihlásiť na kurz sebaobrany, aby sa v prípade potreby dokázali ubrániť. Ross ich schopnosti ale spochybňoval a rozhodol sa im ukázať, že sú slabšie ako on a muža by pri útoku neporazili. Už iba takéto dokazovanie si svojich fyzických síl o niečom svedčí.

Muž podľa Rossa nemôže byť opatrovateľom

Ross zostáva v šoku aj pri hľadaní človeka, ktorý sa bude starať o jeho dieťa. Má totiž v hlave zafixované, že opatrovateľkou musí byť žena. Predpokladáme, že ideálne mladá a pekná, ktorú bude môcť následne baliť. Týmto sa iba fixuje delenie povolaní na tie, ktoré sú pre ženy a mužské povolania. Tie ženské spravidla zahŕňajú prácu v kuchyni, starostlivosť o deti, o domácnosť, prácu v móde alebo prácu masérky. Áno, správne, všetko to, čím sa dajú charakterizovať aj hlavné hrdinky Priateľov. A to ani nehovoríme o tom, že sa Ross opýtal muža, ktorý sa o túto prácu uchádzal, či je gay.

Nezniesol, že sa Ben hral s bábikou

Ross sa ukázal ako absolútne netolerantný aj pri scéne, v ktorej sa jeho syn Ben hral s bábikou. Ako vysvetlil, bábika podľa neho nie je hračkou pre malého chlapca, ale pre dievčatá. A ak sa s ňou bude hrať aj naďalej, nebode s ním nebude „niečo v poriadku“. Tým mal na mysli, že by Ben mohol byť homosexuál.

Pri oltári povedal nesprávne meno

Ross a vzťahy by mohli byť samostatnou kategóriou. Určite v tomto článku nesmie chýbať jeho fail pred oltárom, pri ktorom povedal namiesto Emily meno Rachel. Ak stále niečo cítil k Rachel, nemal sa vôbec pred oltár s inou ženou postaviť.