Nečakané novinky o seriáli Mama na prenájom. Na obrazovky sa vráti už v tento dátum aj s novou postavou

Po lete sa obľúbený seriál vracia opäť na televízne obrazovky. Denný seriál Mama na prenájom, ktorý diváci sledujú na televízii Markíza, sa teší veľkej obľube. Už čoskoro sa fanúšikovia dočkajú ďalšej série a pribudne aj nová postava.

Ako informoval portál MediaBoom, tretiu sériu tvorcovia ukončili poriadne dramaticky a síce definitívnym rozchodom Beáty a Eda. Okrem toho Naďa zistila, že s Martinom čakajú dieťa. Nová séria bude vraj ešte viac dramatická a napínavá, pričom sa môžete tešiť aj na nečakané zvraty. Okrem toho Markíza prezradila, že do deja príde nová postava, ktorú stvárni obľúbená herečka Michaela Čobejová.

Nová postava v podobe obľúbenej herečky

Zahrá si postavu Terezy, ktorá bude veľmi dôležitá a zasiahne do príbehov mnohých hlavných postáv. Viac detailov zatiaľ televízia neprezradila. Pri tejto príležitosti sa vyjadrila aj samotná Michaela Čobejová, ktorá povedala, že sa veľmi teší, keďže je seriálová herečka.

„Seriál sa aj s postupným príchodom nových postáv do vysielania vráti hneď po letných prázdninách. Markíza už potvrdila, že so 4. sériou Mamy na prenájom počíta od pondelka 2. septembra o 17:55. Pokračovať bude v tradičnom nasadzovaní piatich častí do týždňa od pondelka do piatka. Predplatitelia Voyo budú môcť seriál sledovať s denným predstihom,“ informoval portál.

Okrem toho televízia JOJ prichádza s premiérovými časťami relácie Bez servítky, ktoré odvysiela už v pondelok, 26. augusta.