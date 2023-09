Našli sme letenku, z ktorej sa vám zatočí hlava: Len za 11 eur môžete vyraziť na výlet, z Bratislavy ste tu za 85 minút

Sme takmer v polovici septembra a to znamená len jedno — z dovoleniek a oddychu pri mori sa stáva aktívne spoznávanie napríklad obľúbených európskych miest, ktoré sršia kvalitnou gastronómiou, históriou či umením. Ak to zbožňujete, máme pre vás tip na lacnú letenku, kde si prídete na svoje.

Viete, ktoré talianske mesto je nazývané mestom módy? Ak tipujete Miláno, máte úplnú pravdu. No mohli by sme mu udeliť aj ďalšie zaujímavé prívlastky. Priťahuje množstvo turistov a ak ho túžite navštíviť aj vy, teraz to nemusí zruinovať váš rozpočet.

Do Milána za pár eur

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, do Milána sa pohodlne dostanete priamo z Bratislavy. Ceny leteniek už koncom tohto mesiaca klesajú pod 20 eur a ešte priaznivejšie to vyzerá v prvej polovici októbra. Najlacnejšiu letenku, len za 11 eur, kúpite na 2. októbra.

Let z Bratislavy do Milána trvá len 85 minút a ani spiatočná cesta vás nemusí vyjsť draho. Napríklad, ak si kúpite spomínanú letenku za 11 eur a v Miláne pobudnete dve noci, za cestu tam a späť dáte iba 26 eur.

Výhodou je, že odlietate aj prilietate do Bratislavy, tam cestujete ráno a vraciate sa podvečer, čo znamená, že si tu môžete vychutnať tri plnohodnotné dni.

Čo vidieť v Miláne?

Keď sa povie Miláno, mnohým sa v pamäti vynorí Milánsky dóm, ktorý je architektonickým skvostom a fotky turistov s ním plnia sociálne siete. Pri návšteve nevynechajte ani námestie Piazza del Duomo či renesančný komplex Castello Sforzesco.

A, samozrejme, nesmieme zabudnúť na taliansku gastronómiu, ktorú si tu môžete vychutnávať do sýtosti.