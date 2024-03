Národné menu od Andreja Danka sa vracia, rokuje vraj s ľuďmi, ktorí to berú vážne. Štát by mal podchytiť regiónalne kuchyne

Ešte v novembri sme vás informovali o tom, že šéf SNS navrhuje, aby sa na Slovensku začalo hovoriť o národnom menu. Za vzor dával nášho suseda – Rakúsko. Hlavnou myšlienkou malo byť vytvorenie zoznamu jedál typických pre Slovensko, ako aj reštauračných a ubytovacích zariadení, ktoré už národné špeciality ponúkajú. Po vlne vtipov a internetových diskusií bolo okolo témy chvíľu ticho, opäť sa však objavila v týchto dňoch.

Rokuje s ľuďmi, ktorí to berú vážne

Andrej Danko pre RTVS odpovedal na otázky voličov, ktorých zaujímala práve spomínaná téma národného menu. Podľa všetkého šéf národniarov od myšlienky neupustil a údajne má za sebou už aj rokovania s ľuďmi, ktorí ju berú vážne.

„Mám za sebou rokovania aj so zástupcami vysokých škôl, myslím, že z Trnavy, ktorí to naozaj berú vážne. Definovanie receptúry a definovanie kategorizácie regionálnych jedál je niečo, z čoho môžeme do budúcna vychádzať pri odporúčaniach pre jednotlivé reštaurácie,“ vyjadril sa Danko.

Ako ďalej povedal, štát by podľa neho mal podchytiť recepty a regionálne kuchyne tak, aby sme sa tým mohli prezentovať. Takéto kroky by podľa neho mohli pomôcť aj súkromnému sektoru.