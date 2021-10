Najznámejšia hláška v Titanicu nemala byť: DiCaprio ju natočiť nechcel, dnes ju pozná celý svet

Oscarový veľkofilm Titanic režiséra Jamesa Camerona videl zrejme už každý (ak nie, mali by ste to napraviť!). A niektorí dokonca toľkokrát, že scenár aj s jednotlivými dialógmi postáv by už vedeli odrecitovať spamäti. Možno vás však prekvapí, že jedna z hlášok vo filme pôvodne v scenári nebola a išlo o improvizáciu, s ktoru hlavný protagonista najskôr nesúhlasil

Veríme, že film Titanic, ktorý získal 11 sošiek Oscara, a ktorý preslávil dvojicu hlavných hereckých predstaviteľov, Leonarda DiCapria a Kate Winslet, predstavovať netreba. A rovnako tak netreba ani veľa hovoriť o jednej z najznámejších scén vo filme, v ktorej sa postava Jacka (DiCaprio) a jeho kamaráta Fabrizia (hrá ho Danny Nucci) objavia na prednej časti lode a spoločne pozorujú oceán a hľadia vpred.

Ikonická hláška v scenári nebola

Celá táto panoramatická scéna vyvrcholí Jackovým výkrikom, že je kráľom celého sveta. Ako píše web Screen Rant, tieto slová neboli v scenári a boli prehovorom, ktorý vznikol z čistej improvizácie herca a režiséra priamo na pľaci.

Ako režisér Titanicu prezradil v rozhovore pre dokument z dielne BBC, samotná scéna – aj keď vo finále vyzerá jednoducho – nebola príliš ľahká na vytvorenie. V scenári totiž pôvodne linka „Som kráľom celého sveta“ vôbec nebola. Keďže sa scéna nakrúcala podvečer a James Cameron si nemohol dovoliť strácať viac času, museli ju dokončiť skôr, než sa zotmelo. Prichádzal totiž o prirodzené denné svetlo, čo bolo pre scénu dôležité.

DiCaprio ju nakrútiť nechcel

Ako prezradil, scénu skúšali dokončiť s tým, že vzniklo viacero verzií prehovoru, ktorý by moment danej scény výrazne podčiarkol. Nič však podľa Camerona nefungovalo. Po niekoľkých alternatívach ale režisér dostal nápad, že by postava Jacka mohla povedať práve pamätnú hlášku a popri tom rozpažil ruky.

Samotnému DiCapriovi prišiel tento nápad celkom odveci a nerozumel, ako sa tým daný moment vystihne. Údajne sa nervózneho Camerona len neustále pýtal: „Čo? Čo?“ Napokon ale inštrukcie režiséra poslúchol a pamätná scéna bola na svete.

Ako ale web Screen Rant podotýka, DiCapriova neochota túto scénu zaimprovizovať zrejme sršala aj z toho, že pôvodne Jacka Dawsona hrať nemal a aj jeho pohľad na túto postavu bol trošku odlišný od režisérových vízií. Cameron totiž najskôr zvažoval pre hlavného hrdinu hercov ako Matthew McConaughey či Jared Leto. DiCaprio mu však v niečom učaroval a napokon ho obsadil.

Táto ikonická scéna bola jednou z prvých, ktoré sa pre Titanic nakrútili a zrejme aj po tejto zvláštne nezhode názorov si napokon režisér aj s hercom sadli. James Cameron je totiž v Hollywoode známy tým, že je veľmi náročný na výkon hercov, s čím ani sám veľký Leonardo dovtedy nemal skúsenosť. Všetko ale nakoniec dobre dopadlo a Titanic dodnes patrí medzi najlepšie filmy, aké sme mohli kedy vidieť.