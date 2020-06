Zabudnite na Plitvické jazerá. Týchto 10 čarovných miest v Chorvátsku vám vyrazí dych

Chorvátsko, Slovákmi často familiárne nazývané aj „slovenské more“, je jednou z najobľúbenejších destinácií našich dovoleniek. Mnohí však netúžia celú dovolenku preležať na pláži a radi by videli z tejto krajiny čo najviac. Ktoré miesta sa na Jadrane oplatí navštíviť? Prvé vám napadnú, podobne ako tisícky ďalších, Plitvické jazerá. A čo ďalej? Skúste tieto miesta.

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení, ktoré dnes na tlačovej besede avizoval premiér Igor Matovič, vám prinášame náš archívny článok so zaujímavými tipmi a lokalitami v Chorvátsku. Slovenská republika totiž otvorila hranice pre niekoľko ďalších európskych krajín vrátane Chorvátska. V praxi to znamená aj to, že dovolenka na Jadranskom pobreží dostáva aj na túto sezónu reálne kontúry.

Skradinski Buk

Skradinské vodopády patria medzi najkrajšie miesta celého Chorvátska. Najdlhšia a najvodnatejšia vodopádová kaskáda na rieke Krka leží v národnom parku pomenovanom práve po tejto rieke. Systém vodopádov, ktorý sa skladá zo 17 stupňov má v celkovej dĺžke až 800 metrov, pričom v najširšom bode dosahuje ich šírka až 140 metrov. Táto lokalita nie je považovaná len za jedno z najkrajších miest Chorvátska, ale radí sa i medzi najkrajšie vodopády v celej Európe.

Rovinj

Ak prechádzka po meste, potom nech je to mesto Rovinj. Rovinj je prístav na západe polostrova Istria, kde žije asi 15-tisíc obyvateľov. Davom turistov sa síce nevyhnete, no scenéria, ktorú Rovinj a jeho okolie ponúkne, vám to dozaista vynahradí. Rovinj je často považovaný za „chorvátske Benátky“, keďže je v jeho zachovalom historickom centre badateľný rys stredovekých a renesančných prvkov talianskej architektúry.

Mljet

Národný park Mljet pokrýva rovnomenný ostrov v južnej časti Jadranského mora, kde panuje príjemné stredomorské podnebie. A prečo by ste tento národný park vlastne mali navštíviť? Patrí totiž medzi najzelenejšie oblasti celého Chorvátska, keďže je zalesnený až zo 72 %. Do národného parku patrí aj slané Veľké a Malé jazero, v ktorých je voda ešte o pár stupňov teplejšia ako už príjemne teplé more.

Hrad Trakošćan

Jeden zaujímavý tip máme aj pre milovníkov historických pamiatok. Je ním hrad Trakošćan, ktorý sa týči nad okolitou krajinou z vrcholku kopca v severnom Chorvátsku. Architektúra stavby sa síce nápadne podobá na tie najkrajšie hrady a zámky z rozprávok, no pri návšteve zistíte, že Trakošćan by už potreboval i nejakú tu rekonštrukciu. Napriek tomu patrí tento hrad medzi najkrajšie v celom Chorvátsku a ak budete mať cestu okolo, určite by ste ho obísť nemali.

Severný Velebit

Ak by ste si chceli na dovolenke v Chorvátsku užiť aj trochu turistiky, potom je národný park Severný Velebit výbornou voľbou. Velebit sa nachádza v severnej časti Chorvátska a je najvyšším a najdlhším pohorím v systéme Dinárskych vrchov, ktoré pokrývajú veľkú časť Balkánskeho polostrova. V Severnom Velebite nájdete i oblasť nazývanú Rožanski kukovi, ktorá Chorvátsko preslávila v turistickej komunite po celom svete. Ide o časť pohoria, kde sa veľmi nahusto nachádza cez 50 viac ako 1 600 metrov vysokých skalných vrcholov najrôznejších tvarov, ktoré ukazujú pravú divočinu chorvátskych hôr.

Vrak vojenskej lode v zátoke Zavratnica

Potápanie pri vraku vojenskej lode z druhej svetovej vojny, to by ste v Chorvátsku asi nečakali. Predsa len však také miesto existuje. Nájdete ho v severnej Dalmácii, neďaleko dedinky Jablanac a ide o zátoku menom Zavratnica. Zátoka je už niekoľko desaťročí chránenou prírodnou oblasťou a obľúbeným miestom mnohých turistov. Okrem typickej stredomorskej krajiny tu môžete v jej závere obdivovať i potopenú nemeckú vojenskú loď z druhej svetovej vojny.

Slunjčické vodopády

Ďalšou alternatívou k svetovo známym vodopádom na Plitvických jazerách sú Slunjčické vodopády. Tie sa nachádzajú neďaleko hraníc s Bosnou a Hercegovinou, asi 50 kilometrov južne od mesta Karlovač. Slunjčické vodopády vznikli na dravom prúde riečky Slunjčica, krátko pred tým, ako sa vleje do známej Korany (vytvára Plitvické jazerá). Okrem vodopádov tu môžete obdivovať i historickú mlynársku osadu, kde ešte aj dnes nájdete 22 pôvodných vodných mlynov.

Slané jazero Mir

Na juhovýchodnej časti ostrova Dugi otok môžete nájsť Park prírody Telašćica. Jedným z unikátov, ktoré tento park ponúka, je práve jazero Mir, v ktorom je voda slanšia ako v mori. Jazero je plnené morskou vodou cez množstvo podzemných mikro puklín. V lete teplota vody môže prekonať aj 33 stupňov Celzia. Okrem tohto unikátneho jazera ponúka toho tento park omnoho viac. Z vonkajšej strany zálivu Telaščica sa z mora dvíha najvyšší útes Jadranského mora. Dosahuje výšku až 161 metrov a najhlbšia časť mora pod ním dosahuje hĺbku až 85 metrov. Častými návštevníkmi tohto parku sú aj delfíny, možno aj kvôli jednej z najkrajších pláži Saharun v Jadrane, ktorým sa Dugi otok môže pochváliť.

Modrá jaskyňa

Maličký ostrov, ktorý ukrýva veľkú zaujímavosť. Na chorvátskom ostrove Biševo totiž nájdete Modrú jaskyňu (Blue Cave of Bisevo), v ktorej si môžete v pokoji zaplávať a zažiť tak poriadne dobrodružstvo. Na ostrov Biševo sa najlepšie dostanete z vedľajšieho ostrova Vis a samotnú Modrú jaskyňu nájdete v zálive Balun na východnej strane ostrova. Ak sa chcete do jaskyne dostať, budete si musieť prenajať loď od miestnych obyvateľov alebo rovno zakúpiť miestenku v lodi niekoho, kto organizuje výlety do Modrej jaskyne. Najlepším časom pre návštevu jaskyne je poludnie, kedy presvitajúce slnečné lúče v jaskyni vytvárajú zaujímavú modrastú atmosféru.

Željava

Ak patríte medzi nadšencov opustených miest, potom je tento bod určený práve pre vás. Željava je totiž najväčšie podzemné opustené letisko v celej Európe a jedna z najfascinujúcejších opustených lokalít sveta. Opustenú leteckú základňu a podzemné letisko nájdete na hranici medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou pod vrchom Plješevica. I napriek tomu, že pred rokmi bol nevšedný objekt zničený armádou, naďalej patrí k najväčším podzemným letiskám a základniam v celej Európe. Viac o Željave sa dozviete v našom staršom článku.