Pohybujúca sa Sahara či Krivý les: 10 dôvodov, prečo cez leto zamieriť na sever Poľska

Španielsko, Taliansko, Chorvátsko či Grécko. To sú spravidla najčastejšie destinácie Slovákov počas letnej dovolenkovej sezóny. Namiesto cestovania na juh však stojí za zváženie aj trasa opačným smerom. Na sever od slovenských hraníc totiž leží Poľsko s bohatou a zaujímavou históriou, morom, dlhými piesočnatými plážami ponúkajúc dokonalý dovolenkový zážitok.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu to krátko vyzeralo tak, že sa tohtoročná dovolenková sezóna v zahraničí jednoducho neuskutoční. V dôsledku priaznivej epidemiologickej situácie však svoje hranice otvorila veľká časť európskych krajín. Platí to aj pre vzájomný pohyb obyvateľov Poľska a Slovenska. Tohtoročnú dovolenku si tak môžete užiť aj u našich severných susedov a tým nemyslíme len víkendový pobyt v Krakove. Počas leta sa totiž rozhodne oplatí cestovať ďalej, a to až k brehom Baltského mora. Nájdete tam napríklad tieto zaujímavé miesta.

Gdaňsk

Centrom Pomoranského regiónu, ktorý leží na severe Poľska, je prístavné mesto Gdaňsk. To patrí medzi najstaršie a najväčšie mestá v Poľsku, súčasne patrí aj medzi turistami k najvyhľadávanejším destináciám krajiny. Mesto má mimoriadne bohatú históriu spojenú najmä so susedným Nemeckom, ktorého architektúru tu cítiť na každom kroku počas prechádzok, len pred niekoľkými rokmi zrekonštruovaným historickým centrom.

Gdaňsk ponúka množstvo pamätihodností, okrem toho je však zážitkom aj pre nadšencov gastronómie, ktorá tu má okrem typicky poľských čŕt aj prímorský charakter. Prístavné mesto ponúka bohatý program aj na niekoľko dní, všetky potrebné informácie o zaujímavých miestach nájdete napríklad vďaka regionálnej turistickej organizácii Pomoranského regiónu (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna), ktorej sídlo nájdete na okraji historického centra.

Európske centrum Solidarity

Ak vás zaujíma história, moderné múzeá alebo sa len chcete na istý čas ukryť pred Slnkom, rozhodne zamierte do Európskeho centra Solidarity. Moderné múzeum otvorené pred 6 rokmi stojí na mieste, kde pred mnohými rokmi odštartoval začiatok konca Sovietskeho zväzu. Múzeum sa totiž nachádza v areáli bývalých lodeníc, kde na začiatku 80. rokov jeden obyčajný elektrikár založil hnutie Solidarita. Z odborov bojujúcich za práva robotníkov rýchlo vznikla mohutná spoločenská aj politická sila, ktorej aktivity sa komunisti neštítili krvavo potlačiť. Európske centrum Solidarity rozpráva unikátny príbeh o slobode, a to nielen poľského národa, ale celého východného bloku.

Westerplatte

Gdaňsk má výnimočne bohatú históriu, nie vždy je však pozitívna. Ešte začiatkom 20. storočia bolo mesto de facto pod kontrolou Nemecka, po 1. svetovej vojne sa z Gdaňsku stal samostatný mestský štát, avšak so silným vplyvom Poľska. A tak 1. septembra 1939, na absolútnom začiatku najväčšieho vojenského konfliktu v histórii ľudstva, zamierili nacistickí vojaci práve sem. Polostrov Westerplatte s poľskou vojenskou základňou sa stal v skorých ranných hodinách jedným z prvých miest, kde sa ozvali prvé výstrely 2. svetovej vojny. Približne 180 poľských vojakov držalo odvážne svoje pozície celých 7 dní proti asi 3 500 plne vyzbrojených Nemcov s podporou letectva a námorníctva. Na polostrove je dodnes možné navštíviť pozostatky vojenských bunkrov poľských jednotiek, ako aj pamätník obetí druhej svetovej vojny, ktorý je na tomto symbolickom mieste veľmi silným mementom európskych dejín.

Sopot

Obľúbenou turistickou destináciou na pobreží Baltského mora je aj mestečko Sopot. Pôvodne kúpeľné mestečko je dnes najmä počas letnej sezóny vyhľadávanou destináciou. Lákadlom sú okrem hotelov a piesočnatých pláží napríklad najdlhšie drevené mólo v celej Európe či viaceré kultúrne a hudobné podujatia. Sopot je okrem toho nazývané aj poľským Monte Carlom, za čo môžu viaceré kasína, ktoré vytvárajú prostredie pre špecifickú skupinu návštevníkov. Medzi netradičné lákadlá mesta patrí napríklad socha medveďa Wojteka, ktorý bol oficiálnym príslušníkom poľskej armády či architektonicky netradičný dom s názvom Krzywy Domek.

Poľská Sahara

V Pomoranskom regióne na pobreží Baltského mora nájdete aj skutočný prírodný unikát. Slowinski národný park totiž ukrýva rozsiahle pohyblivé piesočné duny prezývané aj ako poľská Sahara. Piesočné duny dosahujú impozantné rozmery, vplyvom prúdenia vzduchu smerom od mora sa navyše neustále pomaly pohybujú, pričom len za posledné storočia pochovali nejednu miestnu dedinu. Najlepší prístup na piesočné duny je z rybárskej osady Leba, kde pri vstupe do národného parku zaplatíte malý poplatok a potom sa už môžete slobodne túlať po miestnej Sahare.

Hel

Zo západnej strany vniká do Gdanského zálivu 35 km dlhý a miestami len pár stoviek metrov úzky pás pevniny. Polostrov Hel je nielen pre tieto parametre mimoriadne zaujímavým miestom v Pomoranskom regióne. Hel je tvorený z naviateho piesku, ktorý vplyvom chladných zím vytvoril súvislý pás pevniny, ktorá bola ešte pred niekoľkými storočiami tvorená len množstvom malých ostrovčekov spojených len počas chladných mesiacov, keď hladina Baltského mora poklesla.

Hel je dnes obľúbenou turistickou destináciou ponúkajúcou dovolenkové rezorty, ale aj tradičné rybárske osady, architektúru a prímorskú kuchyňu. Okrem toho na ostrove môžete nájsť aj početné pozostatky niekdajšieho vojenského opevnenia z obdobia druhej svetovej vojny. Polostrov sa na ostrov naposledy premenil práve v roku 1939, kedy ho s použitím dynamitu poľská armáda doslova odtrhla od zvyšku krajiny.

Nikdy nekončiaca pláž

V Chorvátsku sa ľudia sťažujú na kamienkové pláže, v Taliansku zas na priveľa ľudí. Obrovskou výhodou severného Poľska je, že piesočnatá pláž tvorí prakticky celé jeho pobrežie od hraníc s Nemeckom až po oblasť Kaliningradu v správe Ruska. Možností na kúpanie je teda viac než dosť.

Najkrajšie pláže na poľskom pobreží nájdete podľa portálu poľského ministerstva zahraničných vecí pri meste Świnoujście neďaleko hraníc s Nemeckom, snehovobiely piesok ponúka oblasť Trzęsacz, nádherné pláže sa nachádzajú aj v oblasti Slowinskeho národného parku. Turistami vyhľadávané sú aj pláže na polostrove Hel a v okolí miest Sopot, Gdyňa a Gdaňsk.

Malbork – najväčšia gotická stavba

Klenotom medzi historickými pamiatkami Pomoranského regiónu je nepochybne hrad Malbork. Sídlo rádu nemeckých rytierov je najväčším gotickým tehlovým hradom na svete, ale aj najväčšou gotickou stavbou sveta. Nielen preto je pamiatka zapísaná aj v prestížnom zozname svetového dedičstva UNESCO. Hrad, alebo skôr stredoveká pevnosť, bola dejiskom mnohých historických konfliktov, ale aj hlavným mestom križiackeho štátu. Malbork bol rozsiahlo poškodený hneď niekoľkokrát, naposledy ho počas bojov o mesto takmer zničila Sovietska armáda. Rekonštrukcia hradu prebieha od tej doby prakticky dodnes, napriek tomu patrí Malbork medzi najvyhľadávanejšie historické pamiatky v severnej časti Poľska.

Skanzen v Szymbarku

Región Pomoranska je už od nepamäti domovom Kašubov, slovanského národa s vlastným jazykom, kultúrou a vlastnými dejinami. Napriek tomu sú Kašubovia väčšinou vnímaní len ako etnická podskupina poľského národa. Odhaduje sa, že v Poľsku dnes žije asi pol milióna Kašubov, ich kultúru a zvyky môžete spoznať práve v Szymbarku, kde sa nachádza skanzen, v ktorom môžete nájsť niekoľko tradičných kašubských stavieb, ktoré vás prevedú ich bohatou históriou. V areáli okrem toho spoznáte aj tradičnú výrobu šňupacieho tabaku, ktorý je pre Kašubov tak typickým znakom kultúry, ale aj podivný dom postavený hore nohami, ktorý je obľúbeným lákadlom turistov.

Krivý les

Zaujímavým miestom v severnom Poľsku je aj tzv. Krivý les. Nachádza sa neďaleko mesta Gryfino v blízkosti hraníc s Nemeckom a nájsť tu môžete približne štyri stovky podivne zakrivených stromov. Pôvod zvláštneho tvaru tohto lesa nie je dodnes známy, existuje však niekoľko teórií. Kým jedna hovorí o tom, že stromčeky v mladom veku možno dlhý čas ostali pochované napríklad pod hrubou pokrývkou snehu, iná teória tvrdí, že podivný tvar je výsledkom manipulácie lesníkov pred druhou svetovou vojnou, ktorí takto chceli docieliť zaujímavo tvarované drevo pre potreby výroby nábytku. Všetky stromy v lese sú zakrivené takmer identicky do písmena J a predstavujú zaujímavú atrakciu najmä pre turistov, ktorí počas dovolenky radi objavujú menej známe zákutia svojej destinácie.

V spolupráci s Poľským inštitútom.