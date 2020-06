Chrámy v oblakoch či najdlhší kaňon Európy. 10 miest, ktoré by ste nemali pri návšteve Grécka vynechať

Neuveriteľne bohatá história, mnohotvárny ráz krajiny, krásne pláže, teplé more, chutná kuchyňa. To je len zlomok z toho, čo zažijete a uvidíte, ak sa niekedy vydáte do Grécka. Čo okrem pláže v blízkosti hotela a blízkeho mesta však môžete v tejto krajine vidieť? Ak sa tam náhodou vydáte, neleňte. Grécko ukrýva mnoho pokladov, za ktorými sa oplatí vycestovať a pri návšteve tohto kúsku Európy by ste si ich určite nemali nechať ujsť.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení, ktoré včera na tlačovej besede avizoval premiér Igor Matovič, vám prinášame náš archívny článok so zaujímavými tipmi a lokalitami v Grécku. Slovenská republika totiž otvorila hranice pre niekoľko ďalších európskych krajín, vrátane Grécka. V praxi to znamená aj to, že dovolenka v krajine na pobreží Egejského mora získava túto sezónu reálne kontúry.

Pláž s vrakom lode

Grécko, to je nespočetné množstvo krásnych pláží. Podľa mnohých je tou najkrajšou a najzaujímavejšou práve pláž, na ktorej nájdete i vrak starej lode. Nazýva sa Navagio, Shipwreck beach a nájdete ju na ostrove Zakyntos. Loď s názvom Panagiotis tu „kotví“ už dlhých 38 rokov. Hovorí sa, že išlo o pašerácku bárku (najmä cigarety a alkohol) a na pláži stroskotala kvôli zlému počasiu v roku 1980. Existuje však aj teória, že tu loď bola umiestnená úradmi, pre nalákanie turistov. Nech už je to akokoľvek, Navagio patrí medzi najkrajšie a najfotogenickejšie miesta celého Grécka.

Lagúna Balos

Ak nie Navagio, potom je dozaista najkrajšou gréckou plážou tá pri lagúne Balos. Nájdete ju na najznámejšom gréckom ostrove Kréta v oblasti Chania. Lagúna s priemerom až 500 metrov vás na malú chvíľu zavedie na dovolenku do Karibiku. Práve takýto dojem totiž tyrkysová plytká lagúna, kde sa môžete pohodlne prechádzať i niekoľko stoviek metrov od brehu, navádza. V najhlbších miestach lagúny je voda hlboká len 100 – 120 cm a oproti otvorenému moru je o niekoľko stupňov teplejšia.

Dilos

Ak patríte k tým, čo chcú v Grécku namiesto ležania na pláži spoznávať bohatú históriu, potom musíte navštíviť maličký ostrov Dilos. Podľa mytológie je ostrovom domovom Apolóna, gréckeho boha Slnka a v súčasnosti je skutočným historickým klenotom celej krajiny. Na ostrove nenájdete prakticky žiadny hotel a takmer všetci turisti sem na výlet prichádzajú z ostrova Mykonos. V podstate celý ostrov patrí do zoznamu UNESCO a nájdete tu historické pamiatky z prierezu celých dejín antického Grécka.

Najkrajší grécky ostrov

Ktorý grécky ostrov je vlastne najkrajší? Subjektívna otázka, na ktorú sa však predsa len jedna odpoveď objavuje akosi častejšie. Podľa mnohých je ním ostrov Santorín, ktorý je známy najmä pre kaskádovo usporiadané domy s typicky modrými kupolovitými strechami. Spolu s okolitými ostrovmi tvorí Santorín pozostatok niekdajšej sopky, ktorej erupcia dodnes patrí medzi najsilnejšie v histórii pozorovaní. A čo vlastne na ostrove obdivovať? Krásnu architektúru, geniálnu chuť miestneho vína no i biele, červené a dokonca čierne pláže na pobreží mora. Za návštevu stoja najmä mestá Fira a Oia.

Mykény

Legendárne mesto, ktoré bolo ešte pred niekoľko tisíc rokmi centrom celého južného Grécka. Archeologické nálezisko Mykény, ktoré nájdete na Peloponézskom polostrove asi 90 km od Atén, určite patrí na zoznam každého cestovateľa, ktorý chce zažiť pravú atmosféru z príbehov o krásnej Helene. Najkrajšia z pozemských žien bola totiž vydatá práve za vládcu Mykén menom Agamemnón. Mykény v súčasnej dobe poskytujú pohľad do sveta najznámejších gréckych príbehov a ak ste fanúšikom ich histórie, rozhodne by ste si ich nemali nechať ujsť.

Samaria

Málokto z vás by si tipol, že najdlhší horský kaňon v Európe sa nachádza práve v Grécku. Je ním Samaria v rovnomennom národnom parku na ostrove Kréta. Meria 16 km a je jednou z najvyhľadávanejších turistických trás v celom Grécku. Denne najdlhším kaňonom Európy počas sezóny prejde i 4000 turistov takže na pokojnú a „súkromnú“ turistiku zabudnite. Napriek tomu vás kaňon spolu s okolitými cez 2000 metrov vysokými vrcholmi očarí.

Meteora – chrámy v oblakoch

Desiatky mníšskych chrámov postavených na skalách týčiacich sa vo výškach niekoľko sto metrov. Miesto v Tesálii nazývané Meteora, neďaleko mesta Kalabaka je nielen gréckym, ale i európskym unikátom. Monastiere (mníšske chrámy) na vrcholkoch skál vznikli medzi 15. a 16. storočím a v súčastnosti ich tu nájdete celkom 24. Kláštory vznikli rukami samotárskej komunity mníchov, ktorí sa takto snažili oddialiť od ľudí a o čosi viac sa priblížiť k Bohu. V súčasnej dobe už viac ako náboženským účelom, slúžia monastieri cestovnému ruchu. Mnísi dnes obývajú štyri chrámy a ďalšie dva slúžia na pravidelné modlitby. Ak sa rozhodnete toto zaujímavé miesto navštíviť, nezabudnite na slušné oblečenie. Pri vstupe do jednotlivých kláštorov je podmienkou.

Zagori

Máloktorý dovolenkár zablúdi v Grécku do regiónu nazývaného Zagori. Nachádza sa na severe krajiny pri hraniciach s Albánskom a ide o historický región, v ktorom dnes žije asi len 6000 obyvateľov. Zagori láka najmä na krásnu prírodu, masovým turizmom nepoznačenú krajinu i spoločnosť. Zagori tvorí celkom 45 historických dediniek, v ktorých sa vo veľkej miere zachovala stará kamenná architektúra. Región láka najmä na početné turistické trasy či pozostatky starobylého mesta Kassope, ktoré jeho obyvatelia v roku 31 p.n.l. celkom opustili.

Cintorín vlakov

Druhé najväčšie grécke mesto – Solún, ponúka určite oveľa viac ako staré hrdzavé a nepoužívané vlaky. Napriek tomu je cintorín vlakov kúsok za mestom tak zaujímavou a netradičnou lokalitou, že si vyslúžil miesto v našom zozname. Staré, nepoužívané a postupne hrdzavujúce vlaky na tomto mieste zhromaždila sama grécka národná železničná spoločnosť. Všetky pokusy vyradiť vlaky do šrotu v priebehu desaťročí stroskotali a tak sa miesto stalo hotovým cintorínom vyradených vlakov.

Atény

Atény ako hlavné mesto ponúkajú turistom množstvo zaujímavých známych i menej známych miest. Medzi najznámejšie a najvyhľadávanejšie pamiatky patrí najväčší symbol klasického Grécka, Akropola. Za návštevu však stojí i Národná záhrada (zdarma!), historická časť mesta Plaka, olympijský štadión Panathinaiko či ohromný výhľad na mesto z vrchu Lycabettus. Atény sú navyše oproti iným európskym metropolám o čosi lacnejšou záležitosťou.