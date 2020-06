Najkrajšia jaskyňa Európy či raftingový raj. 10 zaujímavých miest Slovinska, aké nenájdete nikde inde na svete

Slovinsko sa na Slovensko nepodobá len názvom. Aj táto krajina patrí medzi najmenšie v Európe, no na malej ploche ukrýva ohromné poklady. Slovinsko ako dovolenková destinácia ponúka z každej oblasti niečo. Jedinečnú vysokohorskú prírodu, zaujímavú históriu a jej pamiatky, a ako bonus i slnečné pláže Jadranského mora. Ak ste si ešte stále nepremysleli svoju last minute dovolenku, možno vás práve tento článok presvedčí.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení, ktoré včera na tlačovej besede avizoval premiér Igor Matovič, vám prinášame náš archívny článok so zaujímavými tipmi a lokalitami v Slovinsku. Slovenská republika totiž otvorila hranice pre niekoľko ďalších európskych krajín, vrátane Slovinska. V praxi to znamená aj to, že dovolenka v krajine, do ktorej vám cesta potrvá len pár hodín, získava túto sezónu reálne kontúry.

Jazero Bled

Rozhodne najkrajšie a najznámejšie miesto celej krajiny. Bledské jazero vzniklo na konci poslednej doby ľadovej roztopením Bohinjského ľadovca. Napriek tomu, že má teda ľadovcový pôvod, je voda v Bledskom jazere na kúpanie pomerne príjemná. Môžu za to početné termálne pramene v okolí, ktorých voda robí z Bledského jazera jedno z najteplejších v celých Alpách. K veľkým lákadlám patrí aj Bledský ostrov uprostred jazera či nad hladinou a okolím týčiaci sa Bledský hrad. Jazero Bled je ideálnym miestom na dovolenku pre tých, ktorých to k moru neťahá, no predsa len by sa aspoň raz okúpali.

Škocjanska jaskyňa

Škocjanske jame, Škocjanska jaskyňa, podzemný Grand Canyon či najkrajšia jaskyňa Európy. Škocjansky jaskynný systém ukrýva viac ako 5 km podzemných priestorov, jaskynné priestory hlboké aj 200 metrov, niekoľko vodopádov a rozhodne jeden z najkrajších podzemných priestorov nielen Európy, ale celého sveta. Medzi najimpozantnejšie časti patrí Martelov dóm (Martel’s Chamber) s jedinečným podzemným kaňonom vytvoreným riekou Reka.

Postojnska jaskyňa

Koho neočarila Škocjanska jaskyňa, možno mu ulahodí tá Postojnska. Jej vchod zdobí do skaly vystavaný Predjamský hrad, ktorého prehliadku je možné spojiť aj s prehliadkou Postojnskej jaskyne. Oproti predchádzajúcej je Postojnska jaskyňa dlhá viac ako 20 km. Už v roku 1872 tu bolo nainštalované elektrické osvetlenie v časoch, kedy o ňom Ľubľana ani len nesnívala. V Postojnskej jaskyni sa môžete previezť turistickým vláčikom, zrejme ako v jedinej v Európe. Okrem toho môžete v útrobách jaskyne obdivovať aj jaskyniara vodného, tzv. slovinského draka, vzácny endemitský druh obojživelníka, ktorého možno nájsť len v jaskynných komplexoch Dinárov.

Triglav

Ak patríte k nadšencom vysokohorskej turistiky, potom by ste sa v Slovinsku mali vybrať na najvyšší vrchol krajiny. Triglav nie je len najvyšším bodom Slovinska, ale i jeho národným symbolom, ktorý nájdete na vlajke aj štátnom znaku. Na 2864 metrov vysoký vrchol vedie niekoľko turistických trás rôznej obtiažnosti a dĺžky. Ak máte dostatok času, zvoľte dvojdňový výstup s nocou na horskej chate Triglavski dom. Ak ste časovo obmedzený, výstup je možné urobiť aj ako jednodňovku, no v tom prípade by ste nemali patriť k príležitostným turistom.

Roklina Vintgar

Ak sa necítite na výstup na Triglav, zamierte do rokliny Vintgar. Svojou dĺžkou 1,6 km síce neohúri, no prírodnými krásami dozaista. Výtvor rieky Radovna medzi vrcholmi Hom a Boršt zdobia strmé skalné zrázy, vodopády, riečne bazény a divoké pereje. Roklinu nájdete v Triglavskom národnom parku, len pár kilometrov od Bledského jazera.

Soča

Pre tých, ktorí si na dovolenke radi doprajú kúsok adrenalínu, je dokonalým tipom rafting na rieke Soča. Krištáľovo čistá rieka vytekajúca z jaskynných systémov Julských Álp naprieč jedinečnou slovinskou prírodou ponúka niekoľko variantov raftingu s rôznou náročnosťou. Centrom raftingu na rieke Soča je mestečko Bovec neďaleko talianskych hraníc. Tu získate všetky informácie o náročnosti jednotlivých úsekov, cenách požičania raftov a podobne.

Bane v Idriji

Mestečko Idrija nepatrí medzi najnavštevovanejšie slovinské mestá, no vďaka jej histórii sa tento kút krajiny určite oplatí navštíviť. V 15. storočí tu totiž v okolitých svahoch narazili na ložiská ortuti. Miestne ortuťové bane boli v prevádzke viac ako 500 rokov a v časoch svojej najväčšej slávy išlo o druhú najväčšiu ortuťovú baňu na celom svete. V súčasnej dobe sa tu však ortuť už neťaží. Namiesto toho sú banské priestory sprístupnené verejnosti a spolu s historickým centrom sú zaradené aj do prestížneho zoznamu UNESCO.

Velika Planina

V Slovinsku za návštevu z prírodných a kultúrnych zaujímavostí rozhodne stojí aj Velika Planina. Alpská trávnatá plošina vo výške viac ako 1600 metrov ponúka jedinečné výhľady na okolitú krajinu a vrcholky Kamnických Álp a návštevu jednej z posledných tradičných pastierskych oblastí Európy. Navštíviť tu môžete tradičné salaše s pastiermi, ktorí vám tu ukážu krásy remesla tak, ako ich už v iných kútoch Európy takmer nikde neuvidíte.

Portorož

Najmasovejšia, službami najdokonalejšia a plážami najkrajšia letná dovolenková destinácia v Slovinsku. Ak hľadáte dovolenku pri mori, potom je riviéra v blízkosti mesta Portorož, pre vás asi tým najlepším riešením. Nájdete tu obrovské množstvo hotelov, apartmánov, reštaurácií a barov, a to luxusných i cenovo dostupných. Počas dňa si zrelaxujete na piesočných plážach a po večeroch si môžete dosýta užívať bohatý nočný život.

Piran

Ak vám však prekáža veľké množstvo ľudí a veľký ruch v dovolenkových rezortoch, potom je pre vás ideálnejšou voľbou historické mestečko Piran. To sa nachádza na úzkom výbežku Slovinského pobrežia neďaleko predchádzajúcej destinácie. Skôr ako kúpanie, Piran ponúka krásnu historickú atmosféru mestečka benátskeho typu, s nekonečnými úzkymi uličkami a príjemnou romantickou atmosférou.