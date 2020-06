Najväčšie termálne jazero či kúpanie v jaskyni: 10 jedinečných miest v Maďarsku, ktoré sa oplatí navštíviť

Maďarsko to nie len Budapešť a Balaton. Napriek tomu tieto dve lokality nemožno vynechať zo žiadneho cestovateľského plánu u našich južných susedov. Maďarská metropola aj najväčšie jazero v Strednej Európe rozhodne stoja za vašu návštevu, krajina ako celok však ponúka ešte oveľa viac.

Po zrušení obmedzení na slovensko-českej hranici sa režim uvoľnil aj na spoločnej hranici Slovenska a Rakúska a Slovenska a Maďarska. Slovákom sa tak počas tohto leta okrem bohatých možností v našej krajine ponúkajú na letnú dovolenku aj Česko, Maďarsko a Rakúsko. Pri príležitostí zrušení obmedzení vám prinášame náš archívny článok s niekoľkými zaujímavými lokalitami u našich maďarských susedov, ktoré rozhodne stoja za vašu návštevu.

Najväčšie termálne jazero v Európe

Hevíz. Druhé najväčšie termálne jazero na svete, prvé v Európe a najväčšie biologicky činné a prírodné liečivé jazero celej planéty. Teplota jazera je ovplyvnená kombináciou horúcej a studenej pramenitej vody, ktorá vychádza z podzemia. Vďaka prúdom a dva metre hrubému parnému plášťu nad hladinou má celé jazero v podstate konštantnú teplotu, ktorá neklesá ani v zimných mesiacoch a je na úrovni 24 až 26 stupňov. V lete dosahuje teplotu až 36 stupňov. Tento svetový unikát pritom nie je ani veľmi ďaleko. Cesta vám z Bratislavy potrvá len niečo vyše dve hodiny.

Najkrajšia jaskyňa Maďarska

Jaskyňa Baradla je sestrou najväčšej jaskyne Slovenského krasu na našom území Domice. Nachádza sa teda doslova pár krokov od našich hraníc. Prečo by ste ale navštevovali tú na strane našich susedov? Baradla v skutočnosti svojou kvapľovou výzdobou patrí medzi najväčšie a najkrajšie európske jaskyne. Na výber máte navyše niekoľko možných trás rozdelených podľa náročnosti – od najľahších, vhodné aj pre tých najmenších, až po dobrodružné, ktoré rozhodne nie sú určené len tak pre kohokoľvek.

Kúpanie v jaskyni

V centre severozápadného Maďarska, v meste Miškovec, nájdete skutočný unikát – kúpanie priamo v jaskynnom systéme. Takúto atrakciu totiž ponúkajú jaskynné kúpele a wellness Miskolctapolca. Vodný labyrint, cestičky, vodopády, masážne sprchy a zákutia s bazénikmi v útrobách skál. To všetko nájdete v tisícky rokov starom jaskynnom systéme miestnych kúpeľov, ktorý bol využívaný na rekreáciu už pred niekoľkými storočiami. Návštevníkov poteší aj pomerne adekvátna cena.

Maďarské Benátky

Bokodské jazero, ktoré leží asi 80 km západne od hlavného mesta Maďarska, je zaujímavým miestom, o ktorom nevedia ani mnohí domáci. Na nikdy zamŕzajúcom jazere totiž vyrástla „plávajúca dedinka“ zložená z niekoľkých domov, ktoré slúžia najmä rybárom. Jazero je umelého pôvodu a vybudované bolo v roku 1961 pre potreby neďalekej vodnej elektrárne. Elektráreň čerpá chladnú vodu z jazera a do jeho vôd vracia vodu o niekoľko stupňov teplejšiu. Práve preto jazero nikdy nezamŕza a je tak celoročným rajom množstva miestnych rybárov a rekreantov. Malebnú „dedinku“ priamo na hladine jazera by ste počas výletu do Maďarska rozhodne obísť nemali.

Pravá maďarská kultúra

Spoznať pravú maďarskú kultúru a tradície možno azda najlepšie v dedinke Hollókő. Stará časť obce predstavuje typ tradičnej maďarskej dediny. Hollókő nie je skanzen, ale obývaná dedina, a preto je od roku 1987 zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Do prestížneho zoznamu je pritom zaradených 67 chránených sedliackych domov. Toto miesto je najlepšie navštíviť počas tradičných sviatkov, ako napr. Veľká Noc, no na svoje si určite prídete i počas bežných dní.

Perla na Dunaji

Pri návšteve iných krajín sa väčšina turistov snaží hlavné mesto obchádzať. V prípade Maďarska by to však bola veľká chyba. Budapešť je totiž právom prezývaná „Perlou na Dunaji“. Mesto s bohatou históriou ponúka veľké množstvo najrôznejších pamiatok, ale aj mimoriadne kvalitných múzeí či galérií. Na svoje si prídu aj nadšenci gastronómie a tí, ktorí vyhľadávajú skôr aktívnejšie trávenie voľného času. Niekoľko tipov na zaujímavé miesta, ktoré by ste v hlavnom meste Maďarska obísť nemali, nájdete v našom staršom článku.

Pevnosť na maďarskom brehu Dunaja

Pevnosť Monoštor je súčasťou fortifikačného systému mesta Komárno. Nájdete ju však na opačnom brehu ako slovenské mesto a teda na území Maďarska. Vystavaná bola v polovici 19. storočia a jej úlohou bolo brániť severnú časť mesta Komárom (dnešné Komárno) ako i kontrolovať lode na Dunaji. Svojou veľkosťou, typom a architektúrou patrí pevnosť Monoštor k unikátom strednej Európy. Zo Slovenska je to pritom na jej návštevu len na skok a prehliadku ponúka personál pevnosti i v našom rodnom jazyku.

Balaton

Ak je vám k moru ďaleko, potom je pre vás ideálnym miestom na letnú dovolenku maďarský Balaton. Najväčšie jazero v strednej Európe si vďaka rozlohe 591 km² (podstatne väčšie ako naše hlavné mesto) vyslúžilo prezývku maďarské more. Môžeme vám zaručiť, že pri kúpaní v Balatone budete mať takmer rovnako pamätný zážitok ako pri návšteve prímorskej destinácie.

Maďarské Morské oko

Pri názve Morské oko väčšina Slovákov myslí na jazero vo Vihorlatských vrchoch či pleso na poľskej strane Tatier. Svoje Morské oko majú však i Maďari a to neďaleko našich hraníc. Prírodné jazero Tengerszem (v preklade Morské oko) nájdete neďaleko mesta Sárospatak pod vrchom nazývaným Megyri. Prírodné jazero so zaujímavou skalnou scenériou pritom vzniklo vďaka človeku. Ide totiž o bývalý lom, ktorý nie je v prevádzke už viac ako 100 rokov. Dažďová voda však naplnila skalnú roklinu s hĺbkou viac ako 60 metrov vodou a na severe Maďarska tak vzniklo jedno z najobľúbenejších, no pomerne neznámych turistických miest v krajine.

Soľný kopec Egerszalók

Obec Egerszalók je známa najmä vďaka termálnym kúpeľom. Termálna a na minerály veľmi bohatá voda s teplotou 65-68° C však nie je jediným lákadlom turistov. Nájdete tu totiž i obrovský „soľný kopec“, aký by ste mohli nájsť len na ďalších dvoch miestach planéty, a to v Turecku (Pamukkale) a v USA (Yellowstone). Okrem toho je oblasť veľkým lákadlom i z hľadiska prírodných atrakcií, historických pamiatok, dobrého jedla a kvalitného vína. Tieto faktory ju zaraďujú k turisticky najatraktívnejším oblastiam Maďarska. Viac sa o tomto mieste dozviete v našom staršom článku.