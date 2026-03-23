Najkrajší deň sa zmenil na nočnú moru: Bývalá superstaristka Dominika Jurena skončila v slzách

Prežíva jedno z najkrajších období v živote, no nepríjemná situácia jej ho nečakane pokazila.
Vo svojom instagramovom príbehu sa o nepríjemnú skúsenosť podelila speváčka Dominika Jurena, ktorá aktuálne prežíva radostné obdobie očakávania tretieho dieťaťa, no zároveň čelila nečakanému sklamaniu súvisiacemu s bývaním. Hoci si užíva šťastné rodinné chvíle, krátko pred významným dňom ju zasiahla nečakaná rana. Plány na vysnívaný dom sa jej rozpadli doslova na poslednú chvíľu, čo v nej vyvolalo silné emócie a sklamanie.
Tvrdá rana v najkrajších chvíľach
Dominika otvorene opísala situáciu, ktorá ju zasiahla len niekoľko minút pred plánovanou rodinnou oslavou. „5 mesiacov sme riešili kúpu pozemku, všetko nalinajkované, všetko schválené, všetko vybavené. A dnes nám volala realitka, že majiteľ si predaj pozemku rozmyslel. Inak povedané – pozemok nie je na predaj. Po 5 mesiacoch roboty a vybavovania, pár dní pred podpisom kúpnej zmluvy a hypotéky,“ priznala sklamane.
Celá situácia prišla v mimoriadne citlivom momente, akurát v deň oslavy narodenín jej manžela a zároveň v čase, keď sa rodina dozvedela pohlavie očakávaného bábätka. „V deň 30. narodenín môjho muža a v deň, kedy sme sa dozvedeli pohlavie nášho 3. bábätka, prišla takáto rana. Život sa nekončí, sme zdraví a máme jeden druhého. Ale aj tak to bola riadna šleha,“ opísala svoje pocity.
