Nad európskymi krajinami spozorovali drony: Okamžite nasadili stíhačky aj lietadlá. Trosky dopadli na dom, ľudí evakuovali

Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že vyslalo do vzduchu dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a neskôr dve rumunské F-16 po tom, ako dva drony narušili jeho vzdušný priestor v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou. Narušenie vzdušného priestoru hlásilo aj susedné Moldavsko, píše TASR podľa tlačovej správy rumunského ministerstva obrany a agentúr AFP a Reuters.
Rumunský rezort obrany uviedol, že v utorok ráno okolo 06.28 h nasadil dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon z leteckej základne Mihail Kogalniceanu po tom, ako detekovali dva drony smerujúce do rumunského vzdušného priestoru.
„Cieľ prekročil národný vzdušný priestor zo smeru od mesta Vylkove (Ukrajina) do oblasti Chilia Veche v župe Tulcea,“ uviedlo ministerstvo. Armáda neskôr nasadila aj dve vlastné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon.
V Moldavsku evakuovali celú dedinu
Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon sú v Rumunsku nasadené v rámci misie na ochranu vzdušného priestoru. Podobný incident sa stal už aj v stredu 19. novembra. Bukurešť vtedy vyslala rovnako štyri lietadlá po tom, ako dron prilietajúci z Ukrajiny narušil rumunský vzdušný priestor.
Narušenie vzdušného priestoru v utorok ráno hlásilo i susedné Moldavsko. Polícia oznámila, že musela evakuovať celú dedinu Cuhurestii de Jos v okrese Floresti po tom, čo trosky z dronu dopadli na obytný dom. „Na miesto smeruje policajná technická jednotka pre výbušniny. Ľudia boli evakuovaní a oblasť bola uzatvorená,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
