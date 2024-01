Na Slovensku sa bude hľadať zlato, záujem má firma z Kanady. Vrty hlboké takmer kilometer by mali hĺbiť v tejto oblasti

Ťažba zlata má na Slovensku silnú tradíciu, aj keď jej „zlatý vek“ je už dávno minulosťou. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o jej obnovenie však zrejme príde ďalší. Okolie Žiaru nad Hronom má totiž záujem preskúmať firma z Kanady, informujú o tom Hospodárske noviny.

Vrty hlboké takmer kilometer

Spoločnosť Bugold envirorezortu predložila svoj zámer, podľa ktorého plánuje vykonať šesť prieskumných vrtov, ktorých hĺbka môže dosahovať až 900 metrov. „V základnom variante sa počíta s dvoma vrtmi. Ak preukážu dostatočné množstvo vzácnych kovov, môžu sa urobiť ďalšie štyri,“ priblížili HN. V okolí Žiaru nad Hronom by mali hľadať zlato, ale aj striebro, pričom najväčšia časť skúmaného územia sa nachádza v katastri obce Lutila. Začať by sa mohlo už na jar tohto roka, predpokladaná dĺžka celého prieskumu sa odhaduje na jeden až tri roky, pričom rozpočet by mal byť zhruba 75-tisíc eur.

Očakávané zlato a striebro by sa malo nachádzať v kremenných žilách, podobne ako to bolo v Kremnici. „Jedna vec je prítomnosť kovov a druhá ich koncentrácia, ktorá by umožnila ich konečné ekonomické využitie, teda ich ťažbu a spracovanie,“ povedal konateľ spoločnosti Demetrios Constantinides.

Ak štúdia uskutočniteľnosti preukáže ekonomickú životaschopnosť, finálnym produktom by mohli byť zlaté tehly – tie by boli vyrábané zo zlatého koncentrátu (konečný produkt slovenskej ťažby) získaného práve zo skúmanej slovenskej oblasti. „Hoci ide zatiaľ iba o prieskum, miestnym sa nápad nepáči. Starosta Lutily Peter Knopp sa vlani vyjadril, že ho zarazilo, že sa takáto aktivita rieši bez nich,“ píšu HN.

Ďalšia otázky vyvoláva aj vplyv ťažby na povrchové či spodné vody, a tiež napríklad, akú časť územia bude potrebné odlesniť. Podľa geológov kanadskej firmy by sa tu malo nachádzať tzv. epitermálne zlato, ktoré je pomerne jednoduché na spracovanie.