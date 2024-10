Miška žije v Istanbule: Minimálna mzda je tu 580 €, ľudia sa pýtali, či priateľ Moslim nebude chcieť, aby som sa zahaľovala

„Podľa mňa je Istanbul mesto, ktoré človek aspoň raz musí vidieť,“ hovorí Slovenka Michaela Miklušáková, ktorá v Turecku žije už takmer päť rokov. Presťahovala sa do Istanbulu za priateľom, ktorý pochádza práve z tohto príťažlivého kúta sveta. Istanbul má mnoho ľudí na svojom cestovateľskom zozname a mnohí ho už možno aj navštívili. Či už patríte do jednej alebo druhej skupiny, Miška vám svojimi zaujímavými tipmi ukáže na toto mesto, rozpínajúce sa na rozhraní Európy a Ázie, úplne nový pohľad. Poradí nevšedné miesta, ktoré môžete navštíviť, kde a čo ochutnať, alebo dá praktické rady, ako si ho užiť aj s nižším rozpočtom a na čom sa nenechať nachytať.

Istanbul je okrem množstva iného zaujímavý napríklad tým, že sa rozkladá na dvoch svetadieloch — navštíviť teda môžete jeho európsku časť, ale aj ázijskú. A z jednej na druhú sa dostanete veľmi rýchlo a lacno, doslova za pár centov, miestnou lodnou MHD-čkou v podobe trajektu, z ktorej si navyše užijete nádherné výhľady.

Toto je len jeden z mnohých tipov, s ktorými sa na sociálnych sieťach delí Miška, a vďaka ktorým si užijete Istanbul možno o niečo netradičnejšie.

Kedy si odišla zo Slovenska do Istanbulu a čo ťa sem priviedlo?

Do Istanbulu som sa presťahovala v novembri 2019. A pravdepodobne to bude znieť ako klišé, ale priateľ je Turek z Istanbulu. Takže som mala výhodu v tom, že som mala asimiláciu do takého normálneho života jednoduchšiu ako povedzme niekto, kto sem ide na vlastnú päsť.

Čo bolo z tvojho pohľadu ako cudzinky v Istanbule najnáročnejšie?

Ja som začala do Istanbulu chodievať už v roku 2017, takže presťahovanie a príchod do Turecka až taký strašný šok nebol. Najnáročnejšie bolo naučiť sa jazyk, a celkovo sa prispôsobiť na taký normálny život, keď jediné zo začiatku čo viete, je pozdraviť.

Čomu sa v Istanbule venuješ?

Po príchode som pracovala pre marketingovú agentúru a robili sme konferencie, ale potom prišla korona a o prácu som prišla. No a teraz je situácia s prácou v Turecku pre cudzincov taká, aká je, takže sa venujem môjmu blogu.

Aké najväčšie rozdiely pozoruješ v živote v Istanbule s tým na Slovensku?

Musím povedať, že ja bývam v časti, v ktorej až také veľmi veľké rozdiely nie sú. Okolo žije veľa cudzincov, máme veľa zelene a parkov, ale napríklad, keď sa presuniem do európskej časti, do tej turistickej časti Fatih (čo je vlastne aj Sultanahmet), tak tam tie rozdiely cítiť dosť.

Ale nie je to niečo, čo by si možno človek predstavoval — niektoré časti sú proste trošku viac konzervatívnejšie a s krátkou sukňou by ste tam pre vlastný komfort veľmi nepochodili. V Istanbule žije okolo 20 miliónov ľudí a veľa z nich sa prisťahovalo z chudobnejších časti Turecka kvôli práci alebo za štúdiom. To sa potom odráža aj na celkovom vzhľade komunít a častí, ktoré v Istanbule nájdete. Pri takom množstve ľudí naozaj záleží, že o ktorej časti Istanbulu sa bavíme.

Je Istanbul drahé mesto pre život? Aké sú tu mesačné náklady? Čo je z bežných výdavkov najdrahšie?

