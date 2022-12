Na klasiku Sám doma už nikdy nebudete pozerať rovnako. O tomto detaile nikto nevedel takmer 30 rokov

Možno si aj vy na Vianoce radi pozriete overenú klasiku Sám doma. Niekto možno už spamäti pozná aj celý dej. Seth Rogen ale vyzradil tajomstvo, o ktorom ste zrejme nevedeli.

Snímka zo Sám doma je „falošná“

Pamätáte si scénu, v ktorej Kevin McCallister (Macaulay Culkin) pozerá čiernobiely film s názvom Angels with Filthy Souls (Anjeli s nečistými dušami)? Ako informuje LAD bible, s ústami plnými zmrzliny vo veľkom kresle sleduje ostrú výmenu názorov medzi gangstrom menom Johnny a Snakes. Snakes prichádza do Johnnyho kancelárie a spustí sa hádka kvôli peniazom.

Len o niekoľko sekúnd neskôr vytasí Johnny zbraň, do Snakesa vystrelí niekoľko rán a kričí na neho, aby si nechal drobné. Kevin neskôr snímku pustí opäť, aby vystrašil roznášača pizze. Chce ho presvedčiť, že v dome žije nebezpečný gangster. Muž mu uverí a rýchlo uteká spred dverí, aby sa vyhol guľkám.

Tisíckam fanúšikov zistenie zlomilo srdce

Aj keď sa zdá, že to, čo Kevin púšťa, je nejaká stará klasika, pravda je taká, že film v skutočnosti neexistuje. Je to len krátka snímka vytvorená špecificky pre potreby filmu Sám doma. Mnoho fanúšikov sa dokonca na Rogena nahnevalo a žiadali, aby svoje tvrdenie odvolal. Vraj sa už na vyše 30-ročnú klasiku už nikdy nebudú pozerať tak ako dovtedy.

Mimochodom, rovnako „falošná“ je aj snímka Angels with Even Filthier Souls (Anjeli s ešte viac nečistými dušami) zo Sám doma 2: Stratený v New Yorku.