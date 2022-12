Herec zo Sám doma prezradil, že nie všetko bolo len „akože“. Pri nakrúcaní tejto scény mu takmer zhorela hlava

Aj keď by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že pri nakrúcaní akéhokoľvek filmu vyžadujúceho kaskadérske kúsky sa bude improvizovať všemožnými inými spôsobmi, opak je niekedy pravdou. Z času na čas sa stane, že herci služby kaskadérov a dablérov nevyužijú. Sami sa potom ocitajú v ohrození života a čelia aj nepríjemným zraneniam. Bandita z kultového vianočného filmu Sám doma (Home Alone) o tom vie svoje.

Pri príležitosti 30. výročia premiéry pokračovania kultovej vianočnej komédie Sám doma 2: Stratený v New Yorku (Home Alone: Lost In New York) sa jeden z predstaviteľov dvojice zlodejov Joe Pesci rozrozprával v rozhovore pre magazín People o tom, ako filmy vznikali.

Pasce okúsili na vlastnej koži

Každému je jasné, že niektoré pasce, ktoré si malý Kevin (hral ho Macaulay Culkin) na duo banditov pripravil, herci na vlastnej koži nemuseli podstupovať, prípadne sa filmári len pohrali s tým, ako to vo finále divákom podajú. Herecký talent všetkých musel byť taktiež vycibrený na maximum, aby bola bolesť (najmä dvojice zlodejov) zahraná čo najvierohodnejšie. Ako ale najnovšie Pesci prekvapil, z nakrúcania odchádzal domov často s rôznymi zraneniami.

„Filmy Sám doma boli fyzickým typom komédie, a preto boli o niečo náročnejšie,“ prezradil pre People skúsený herec. A ten si kvôli týmto vianočným komédiám musel odtrpieť svoje.

Takmer mu zhorela hlava

Spomenul napríklad hneď prvý diel, kde v pamätnej scéne jeho postava zlodeja Harryho otvorí dvere a nastražená pasca mu podpáli čapicu. Aj keď by sa mohlo zdať, že filmári pľac prichystajú „len tak na oko“, všetko bolo inak. Pescimu hlava skutočne horela. Ide tak o pamätnú scénu nielen pre divákov a skalných fanúšikov Sám doma, ale najmä pre samotného herca.

„Okrem očakávaných odrenín, modrín a všeobecných bolestí, ktoré by ste spájali s týmto konkrétnym typom fyzického humoru, som utrpel aj vážne popáleniny na temene hlavy,“ prezradil Pesci. Samozrejme, zároveň všetkých ubezpečil, že tie skutočne náročné kúsky a scény, v ktorých jeho postava padá zo schodov a podobne, zaňho nakrúcal kaskadér.

Joe Pesci tiež v rozhovore prezradil, či by si niekedy postavu banditu opäť vyskúšal v prípadnom ďalšom pokračovaní, ktoré by nadviazalo na prvé dva filmy. A hoci sa, ako povedal, hovorí, že nikdy nehovor nikdy, myslí si, že by bolo veľmi ťažké nadviazať na úspech pôvodných snímok. „Teraz je iná doba; postoje a priority sa za 30 rokov zmenili,“ dodal.