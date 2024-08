Na jeseň bude televíznym obrazovkám dominovať obľúbený slovenský herec. Uvidíte ho až v dvoch veľkých projektoch

Pomaly sa blíži koniec leta a s ním aj návrat obľúbených seriálov na televízne obrazovky. S novou sériou sa vracajú napríklad Nemocnica, Dunaj, k vašim službám, Mama na prenájom, či Druhá šanca.

Je viacero hercov, ktorí stvárňujú postavy v rozličných seriáloch. Najnovšie sa k nim pridá aj Monika Szabó, predtým Horváthová, ktorá patrí k hlavným postavám v Mame na prenájom a teraz mieri do Dunaja, k vašim službám, kde bude mať v siedmej sérii premiéru. Azda najvýraznejším hercom, ktorý hviezdi vo viacerých seriáloch naraz, však stále ostáva Ján Koleník.

Konečne si spomenie

Ako informuje portál Mediaboom, seriál z medicínskeho prostredia s názvom Druhá šanca sa vracia na obrazovky v pondelok 2. septembra o 20:30. Ani pri tretej sérii nedôjde k zmene vysielania a bude sa vysielať jedna epizóda týždenne. Dokopy vyjde 16. epizód.

V Druhej šanci herec Ján Koleník stvárňuje Andreja Fabiána, lekára, ktorý stratil pamäť.

„Andrej si opäť oblieka primársky plášť, no najväčší boj ani tentoraz nezvádza s prípadmi pacientov, ale so svojou hlavou. Diváci sa konečne dočkali. Začínajú sa mu vracať spomienky, no platí za to vysokú cenu. Musí sa naučiť rozlíšiť medzi tým, čo je skutočné a čo iba prelud. Ale najmä medzi tým, kto z blízkych mu hovorí pravdu a kto pred ním skrýva bolestné i šokujúce tajomstvá,“ opisuje Markíza dej nadchádzajúcej série.

Nebude najvyššou autoritou

Okrem medicínskeho prostredia sa Koleník pohybuje aj v dobovom prostredí, kde nosí uniformu. V Dunaji, k vašim službám stvárňuje Waltera Klausa, ktorý patrí k najobávanejším postavám a ktorý sa na obrazovky vráti už budúci týždeň. Klaus už však nebude mať najvyššiu autoritu. Do Dunaja, k vašim službám totiž mieri nová postava, ktorá bude horšia než Klaus či Holubec a poriadne zamieša kartami.

„Obersturmbannführer Grabe prichádza do Bratislavy dohliadnuť na organizovanie židovských transportov do Poľska. Z hľadiska svojej hodnosti je vyššie postavený ako Walter Klaus a jeho vplyv ešte posilňuje skutočnosť, že je osobným priateľom Adolfa Hitlera. Disponuje preto obrovským sebavedomím, aroganciou a neochvejnou vierou v nadradenosť nemeckého národa a seba obzvlášť, čo dáva svojmu okoliu neprestajne najavo. No i tento zapálený nacista má svoje slabé ľudské stránky, ktoré neostanú dlho utajené,“ prezradila Markíza o novej postave.