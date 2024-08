Junior a Juraj odhalili zákulisie šou Pečie celé Slovensko. Zodpovedali otázku, ktorá vŕtala v hlavách mnohých divákov

Už čoskoro sa na obrazovky vráti obľúbená pekárska šou a s ňou aj šikovní pekári. Tí sú počas šou často pod stresom a musia improvizovať, čo mnohí diváci považujú za risk. Nie tak div, že začali vznikať otázky, či pekári naozaj riskujú z vlastnej vôle, alebo konajú podľa scenára.

Ako informuje portál rtvs.sk, kým sa na obrazovky opäť vráti šou Pečie celé Slovensko, jej tvorcovia sa rozhodli, že budú odpovedať na otázky divákov a ponúknu im tak možnosť nahliadnuť do zákulisia šou. Nedávno napríklad Petra a Jožka odpovedali na otázku, prečo v šou pečú toľko francúzskych dezertov. Teraz dostali možnosť odpovedať Juraj a Junior.

Majú scenár?

Najnovšie sa na portáli rtvs.sk objavila odpoveď na otázku od diváka Tomáša. Toho zaujímalo, či sa súťažiaci riadia scenárom. Zdalo sa mu totiž nelogické, ako sa správajú, a tak zhodnotil, že budú mať nejaké spísané pokyny od štábu. Moderátori Juraj a Junior mu však túto predstavu rýchlo vyvrátili.

„Nevidím to tak a nemyslím si to,“ reagoval Junior na to, že sa majú súťažiaci správať zvláštne. Dodal: „Je to o tom, že ľudia už akoby viac poznajú pravidlá. Vidia to druhý, tretíkrát, teraz to bude štvrtýkrát. Druhá vec, myslím si, že každým rokom už prichádzajú takí súťažiaci, ktorí majú napozerané, čo robiť v tejto situácii, keď prídu tí dvaja – Juraj a ja. Ako sa zachovať, ako sa správať, čiže sú viac ako keby pripravení a vedia na to reagovať.“

S jeho vyjadrením súhlasil aj Juraj Bača. Ten vysvetlil: „Scenár tu neexistuje. Jediné, čo majú, je svoj recept, ktorý musia dodržiavať. Treba si to vyskúšať niekedy. Jedna vec je, keď si človek pečie doma a má svoju pohodičku. Keď si nie je istý, tak si to pozrie niekde na internete. Tu nič také nie je. To, čo možno vyzerá na kamere ako nelogické, je len výsledok takej tej paniky alebo strašnej snahy urobiť to čo najlepšie.“