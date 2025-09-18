Na celom svete sa deje niečo desivé: Vedci sú znepokojení, čoraz viac ľudí je v ťažko predvídateľnom nebezpečenstve

Klimatická zmena spôsobuje čoraz nepredvídateľnejšie výkyvy v globálnom cykle vody a povodne, alebo naopak extrémne suchá, sa vyskytujú častejšie ako doteraz. Vyplýva to zo štvrtkovej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
Podľa správy meteorologickej agentúry OSN je cyklus vody čoraz nepredvídateľnejší, rýchlejšie sa topia ľadovce, vyskytujú sa častejšie suchá alebo naopak závažné povodne, či nastáva extrémne kolísanie hladín v povodiach riek.
„Svetové vodné zdroje sú pod rastúcim tlakom a zároveň majú extrémnejšie nebezpečenstvá súvisiace s vodou čoraz väčší vplyv na životy a živobytie ľudí,“ vyhlásila generálna tajomníčka WMO Celeste Saulová.
Nepravidelný hydrologický cyklus
Minulý rok bol najteplejší v histórii meraní, čo viedlo k dlhodobým suchám v severných častiach Južnej Ameriky, v povodí Amazonky a na juhu Afriky. Naopak, časti strednej Afriky, Európy a Ázie bojovali so zničujúcimi povodňami a smrteľnými búrkami.
WMO minulý rok vyhlásila, že už šesť rokov po sebe zaznamenala „zjavnú nerovnováhu“ v povodiach svetových riek. „Dve tretiny majú príliš veľa alebo príliš málo vody, čo odráža čoraz nepravidelnejší hydrologický cyklus,“ uviedla agentúra OSN.
Správa varuje, že za jeden rok prispelo topenie ľadovcov k zvýšeniu hladiny svetových oceánov o približne 1,2 milimetra a prispelo tým k riziku povodní pre stovky miliónov ľudí žijúcich v prímorských oblastiach.
„Porozumenie a kvantifikácia vodných zdrojov a hydrologických extrémov je kľúčové pre riadenie rizík,“ uvádza správa.
