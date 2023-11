Boli sme na trhoch vo Viedni: Pripraviť si musíte desiatky eur, toto jedlo určite neodporúčame. Atmosféra vás však očarí

K najkrajším sviatkom v roku neodškriepiteľne patria aj vianočné trhy, ktoré nájdeme v určitom období počas novembra a decembra azda všade vôkol nás. Na rad potom prichádza rozhodovanie sa, kam tento rok pôjdeme vianočnú atmosféru nasať. Medzi tie najtradičnejšie voľby patrí rozhodne Viedeň, ktorú majú niektorí Slováci doslova na skok. A práve tam viedli aj naše kroky.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: ako vyzerajú vianočné trhy vo Viedni;

aká je ponuka obchodníkov;

v akých cenách sa pohybujú jedlo a nápoje;

ktorý pokrm nás sklamal.

Vo Viedni to žije a v stánkoch je z čoho vyberať

Asi nebude žiadnym prekvapením, že susedné hlavné mesto v tomto období oplýva životom. Ešte predtým, než sa pozrieme „za brány“ vianočných trhov, si priblížime našu cestu. Počas novembrového predĺženého víkendu voľno využilo množstvo Slovákov a húfne sa vydali do Rakúska, pričom len na hranici sme v doobedňajších hodinách strávili v kolóne približne 45 minút. Po úspešnom zaparkovaní vozidla neďaleko Rathausplatzu sme ulicami kráčali pred samotnú radnicu, ktorá je každoročne centrom oslavy vianočných sviatkov vo Viedni.

Už počas dňa stánky fungovali naplno a v priestore pred viedenskou radnicou sa pohybovali desiatky ľudí. Tí sa postupne s pribúdajúcimi minútami a hodinami hromadili čoraz viac, no vďaka pomerne veľkému priestoru v uličkách medzi stánkami sme nemali pocit, že by sme sa s niekým museli tlačiť. Naše prvé „kolečko“ bolo, takpovediac, pozorovacie – sledovali sme, čo jednotliví predajcovia ponúkajú. Už pri príchode sme zbadali aj stánok s obľúbenou pochúťkou Slovákov – trdelníkmi.

Vianočná hudba v uličkách nehrala

Z davu sme často počuli slovenský a český jazyk, takže sme v tomto smere v podstate ani nemali pocit, že sme za hranicami Slovenska. Čo sa týka samotného výberu, ten bol pomerne široký a ponúkal štandardné pochutiny typické pre viedenské trhy. Okrem klobás či hotdogov boli na výber aj langoše, gaštany, hranolčeky a nechýbal ani tradičný rezeň – schnitzel. Podobne to bolo aj s nápojmi – punč, varené víno, pivo, horúca čokoláda či čaj určite potešia každého návštevníka. Oproti minulým rokom sa čoraz častejšie objavujú rôzne bio verzie obľúbených jedál, ktorých sme našli pomerne dosť.

Za zmienku stoja tiež rôzne stánky so suvenírmi, ktoré tento rok opäť ponúkajú zaujímavý sortiment s množstvom ručne vyrábaných produktov. Pre nadšencov zimných športov je pripravená ľadová plocha, ktorú môžu využiť prakticky všetci a aj tento rok zrejme bude patriť medzi najobľúbenejšie atrakcie tamojších trhov. Bohužiaľ, na naše prekvapenie to bolo práve iba klzisko, kde sme počuli neodmysliteľnú súčasť všetkých trhov – vianočnú hudbu. Z nám neznámeho dôvodu medzi stánkami zvuky typických piesní nezneli, pričom podobnú skúsenosť mali aj ďalší ľudia, ktorí trhy navštívili v iných dňoch ako my.

Pripravte si peňaženky

Prekvapením asi nebude ani to, že na viedenské vianočné trhy si musíte pripraviť okrem žalúdkov aj vašu peňaženku. Ceny v zásade nie sú drasticky vysoké, no štvorčlennú rodinu bude občerstvenie bez debaty stáť niekoľko desiatok eur. Cena za pohár vareného vína či punču sa pohybuje medzi 5 a 7 eurami, okolo 5 eur stojí horúca čokoláda a o niečo lacnejší je čaj. Približne 4-5 eur si musia pripraviť aj pivári.

Medzi najlacnejšie pokrmy na „radničných“ vianočných trhoch patria gaštany a hranolčeky, za ktoré dáte v priemere od 4 do 5 eur. Do ďalšej cenovej kategórie by sme na základe nášho pozorovania mohli zaradiť langoše, klobásy a hotdogy. Ceny sa v tomto prípade hýbu medzi 6 a 8 eurami v závislosti od toho, akú kombináciu surovín zvolíte. Napríklad, langoš, ktorý sme si vybrali aj my, stojí v základe s cesnakom/smotanou 7 eur, no ak chcete syr, slaninu či iné doplnky, za každý platíte 1,50 eura. Najdrahším artiklom bol rezeň, ktorého cena atakovala 10 eur.

Chutné nápoje, menej chutný langoš