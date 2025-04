Muži prezradili, po koľkých rande so ženou očakávajú sex. Toto je čas, kedy chcú posunúť spoznávanie na vyššiu úroveň

Neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by hovorili niečo o tom, kedy je tá pravá chvíla prekročiť hranice a užiť si intímnosti za dverami spálne. Na druhej strane, väčšina mužov nechodí na rande s tým, že sa žene dostane ihneď do nohavičiek. Avšak ani žena, ktorá sa nevie dlhšie rozhýbať, nie je pre nich práve najpríťažlivejšia. Drsnejšie pohlavie rozhodne nechce čakať až do svadby. Predsa len aj posteľnými radovánkami pár zistí, či si navzájom sadli. Kedy približne túžia mať muži sex?

Milostné hry sú síce príjemným spôsobom, ako sa fyzicky zblížiť s druhou osobou, no nie sú vždy vyjadrením hlbokého citu. Hovorí sa, že ak niekto túži po dlhodobom vzťahu, oplatí sa s intímnosťami nejaký čas počkať. Ak však k sexu dôjde na prvom rande, zvyčajne ide len o krátkodobú záležitosť, ktorá nebude mať ďalšie pokračovanie. V diskusii na internete mnohí muži prekvapili svojimi reakciami, no v pozitívnom zmysle slova.

Čo je podľa nich dôležité?

Podľa mužov je najvhodnejší čas na sex jednoducho vtedy, keď to chcú obaja. „Neexistuje žiadne časové ohraničenie. Jednoducho by to malo prísť vtedy, keď sú na to obaja pripravení,“ napísal jeden muž, s ktorým súhlasili i mnohí iní. Podľa niektorých je doslova smiešne hovoriť o časovom horizonte. Na tom totiž vôbec nezáleží.

„Presne tak! Dávať tomu určitú vymyslenú časovú os je nemysliteľné. Každý je iný a jednoducho to chce čas. Ak chodíte spolu len pre sex, možno sa vám to zdá hlúpe. Ale ak chodíte spolu s úmyslom nájsť si partnera, nemalo by to byť všetko o sexe a treba sa najprv navzájom spoznať,“ napísal komentujúci.

Podobne vyzneli aj slová ďalšieho muža. A hoci by nežnejšie pohlavie očakávalo, že so sexom nebudú dlho otáľať, respektíve nebudú to riešiť a prikývnu milostným radovánkam pokojne aj hneď, opak je pravdou. Tvrdenia mužov sú celkom logické a rozumné.

„Ja na to nemám časový harmonogram. Pokiaľ sa s každým ďalším rande zbližujeme (emocionálne) a pokročilo to aj v iných veciach, ktoré robíme (napríklad bozkávanie alebo jemné dotyky), aj čo sa týka komunikácie o tom, ako sa cítime spolu, tým viac sa bude schylovať k sexu. Je tam však prirodzená hranica. Ak nebude pripravená do cca 6 mesiacov, som zvedavý, či bude v dohľadnej dobe vôbec psychicky pripravená. Ale neprestanem sa stretávať so ženou, ak je všetko ostatné skvelé, pretože do X rande sme ešte nemali sex,“ uviedol jeden muž.

Ďalší dokonca priznal z vlastnej skúsenosti, že to nebolo hneď. „Čakal som, kým som bol oficiálne s mojou priateľkou, čo bolo asi 6 mesiacov, odkedy sme sa poznali. Nie som len niečo, čo môžu dievčatá použiť pre radosť,“ upozornil ďalší. „Ak vás priťahuje natoľko, aby s vami chodila, je pravdepodobné, že jej táto myšlienka už prebehla hlavou. Úlohou nápadníka je dokázať, že mu možno dôverovať a prinútiť ju, aby sa cítila dostatočne bezpečne na to, aby bola tomu otvorená a dôverovala mu. Aspoň tak to bolo podľa mojich skúseností,“ napísal iný.

Kúzlo spočíva v niečom inom