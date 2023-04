Muž zažaloval Netflix, žiada milión dolárov: Streamovací gigant použil jeho fotku v dokumente o vrahovi

Caleb McGillvary, ktorého všetci poznali ako Kai, sa na moment stal virálnou senzáciou internetu. Ukázalo sa však, že je to chladnokrvný vrah. Netflix o ňom natočil dokument, objavila sa v ňom ale tvár muža, ktorý s Kaiom nemá nič spoločné. Teraz žiada odškodné.

Ako informuje UNILAD, 27-ročný Taylor Hazlewood tvrdí, že ho Netflix vykreslil v nepravdivom svetle, keď v dokumente o vrahovi Calebovi McGillvarym použil bez dovolenia jeho fotografiu. Jeho tvár sa na obrazovke objavila spolu s tvárami ďalších mužov, pričom sa rozprávač pýta: „Je toto strážny anjel alebo chladnokrvný zabijak?“

Hazlewood ale prízvukuje, že s prípadom a s vraždou nemá absolútne nič spoločné. Tvrdí, že krátko po tom, ako bol dokument na Netflixe odvysielaný, ho zaplavili desiatky správ od rodiny a priateľov. Ľudia sa ho pýtali, čo sa deje a či má s prípadom niečo spoločné.

