Muž sa pošmykol a spadol z lávky do potoka: Utrpel vážne zranenia hlavy, rozhodovali sekundy

Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Policajti zasahovali pri vážnom zranení muža.

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru (OOPZ) Nálepkovo v okrese Gelnica zasahovali v sobotu (21. 3.) na Zahájnickej ceste, kde došlo k vážnemu zraneniu muža po páde do potoka. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, muž sa pri prechode cez drevenú lávku pošmykol a spadol do potoka.

Pri páde utrpel rozsiahle poranenie hlavy a silno krvácal. „Po príchode policajtov už záchranári poskytovali zranenému neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Keďže jeho stav bol kritický a rozhodovali sekundy, policajti okamžite pomáhali podľa pokynov zdravotníkov a začali s oživovaním, zatiaľ čo zdravotníci súbežne ošetrovali vážne poranenie hlavy,“ spresnila polícia.

Oživovanie trvalo približne 20 minút

Približne po 20 minútach sa podarilo obnoviť životné funkcie zraneného a stabilizovať jeho stav. Policajti spolu so záchranármi zabezpečili transport muža cez ťažko dostupný terén. Asistovali aj pri jeho prevoze do vrtuľníka, ktorým ho transportovali do nemocnice. Známemu zraneného muža, ktorý bol z celej udalosti vystrašený a dezorientovaný, policajti v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi zabezpečili odvoz domov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
