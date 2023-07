Muž odparkoval svoje auto a odišiel na niekoľkodňovú túru. Keď sa vrátil, zistil že uviazol, cesta mala už zvodidlá

Šofér v okolí Bielej Vody vo Vysokých Tatrách ostal v šoku a doplatil na to, že nerešpektoval dopravné značenie zákaz státia. Turista z Nemecka zastavil svojím autom pri ceste, keď sa vrátil z niekoľkodňovej túry v horách, na ceste boli novoinštalované zvodidlá, informuje TA3 a on zistil, že so svojím autom uviazol.

Samospráva pritom už niekoľko mesiacov upozorňovala vodičov, aby dodržiavali predpisy a informovali o rekonštrukčných prácach.