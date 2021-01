Má už len 2 pokusy. Ak si muž nespomenie na heslo k svojej digitálnej peňaženke, príde o obrovskú sumu

Nie je to nič príjemné a mnohí sa zapotia už len pri pomyslení na takúto situáciu. Predstavte si však, že by ste zabudli heslo od digitálnej peňaženky, v ktorej máte 240 miliónov dolárov.

Presne do takejto situácie sa dostal programátor Stefan Thomas, ktorému ostávajú už len dva pokusy na uhádnutie správneho hesla, píše portál The Guardian. Ak sa mu to nepodarí, príde o závratnú sumu 240 miliónov dolárov. Muž zo San Francisca dostal odmenu vo forme 7 002 bitcoinov približne pred 10 rokmi za to, že vytvoril video, v ktorom vysvetlil, ako kryptomena vlastne funguje.

V čase, keď odmenu dostal, mal každý bitcoin hodnotu približne 2 až 6 dolárov. Muž ich ukryl do svojej digitálnej peňaženky a celkom na bitcoiny zabudol. Od tých čias však ich hodnota vystrelila. V súčasnosti má bitcoin hodnotu približne 34 000 dolárov a obsah jeho digitálnej peňaženky tak predstavuje takmer 240 miliónov dolárov. Kto by sa z takejto sumy netešil. Problémom však je, že Thomas zabudol, aké je heslo k jeho digitálnej peňaženke.

Programátor pôvodom z Nemecka sa heslo pokúsil zadať už osemkrát, zatiaľ však neúspešne. Ostali mu už len dva pokusy. Ak sa mu však heslo uhádnuť nepodarí, príde o celý svoj bitcoinový majetok. Thomas zatiaľ vyskúšal všetky heslá, ktoré na iných miestach používa najčastejšie, zdá sa však, že svoju digitálnu peňaženku zabezpečil naozaj dobre.

Pre portál The New York Times sa Thomas vyjadril, že celé hodiny preležal v posteli a premýšľal, akú zvoliť stratégiu. Zakaždým, keď heslo zlyhalo, bol viac a viac zúfalý. Programátor sa vyjadril, že táto skúsenosť mu kryptomenu poriadne znechutila. Prirovnal to k tomu, keď má človek sám plniť všetky funkcie banky. Jednoducho je to nepraktické.

Keď sa o Thomasovom probléme dozvedel Alex Stamos, odborník v oblasti internetovej bezpečnosti zo Stanford Internet Observatory, prisľúbil mu prostredníctvom Twitteru svoju pomoc. Thomasovo heslo vraj rozlúskne do 6 mesiacov, ak mu programátor dá za odmenu 10 % zo sumy, ktorá sa v jeho digitálnej peňaženke ukrýva.

Um, for $220M in locked-up Bitcoin, you don’t make 10 password guesses but take it to professionals to buy 20 IronKeys and spend six months finding a side-channel or uncapping.

I’ll make it happen for 10%. Call me. https://t.co/dTumE8Cw65

— Alex Stamos (@alexstamos) January 12, 2021