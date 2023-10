Musíte ich vidieť: Známa platforma dala dohromady 250 najobľúbenejších hororov všetkých čias podľa divákov

Aj vy patríte k tým filmovým fanúšikom, ktorí sa k obľúbeným snímkam neustále vracajú? Pokiaľ nie ste zarytým divákom, ktorý si povie, že raz stačilo a mnohé filmy si radi pozriete aj opakovane, nasledujúci rebríček vás možno poteší. Známa sociálna sieť venujúca sa filmom totiž dala dokopy 250-miestny rebríček pozostávajúci z hororových filmov, ktoré diváci najčastejšie sledujú opakovane, a teda patria medzi tie najobľúbenejšie.

Portál Letterboxd nie je len ďalšou databázou filmov, ale zároveň aj sociálnou sieťou, kde si používatelia môžu vytvárať rebríčky, zhliadnuté snímky hodnotiť, pridávať sa do fanklubov či diskutovať o filmoch. Zároveň je ale aj miestom, kde používatelia odovzdávajú rôzne dáta, napríklad o tom, koľkokrát daný film videli, či je ich obľúbený, alebo aj vytvárať zoznamy prianí pri filmoch, ktoré ešte nevideli, ale chceli by.

A vďaka rôznym dátam, ktoré používatelia na Letterboxd zdieľajú, majú správcovia siete možnosť zostavovať unikátne rebríčky. Na konte majú podobných rebríčkov už niekoľko, no s príchodom halloweenskeho obdobia dali dokopy rebríček hororových filmov, ktoré používatelia najradšej sledujú stále znova a znova. Kto je absolútnym favoritom?

V rebríčku sa nachádzajú známe aj menej známe filmy, dobré, aj menej kvalitné horory, kultovky, aj moderné jednohubky. Prvá Top 10 ale mnohých používateľov sociálnej siete prekvapila.

Rebríček dali správcovia Letterboxed dohromady na základe aktivity používateľov v ich profiloch. Ak si niekto daný horor zaznamenal ako zhliadnutý päť alebo viackrát, dostal ho do rebríčka. Samozrejme, muselo tak spraviť čo najviac používateľov pri konkrétnom filme. Na základe toho vznikol jedinečný výber 250 hororových filmov, respektíve filmov, ktoré majú vo svojom popisku ako jeden zo žánrov uvedené „horor“ (keďže takými môžu byť aj mysteriózne filmy, ale aj komédie a paródie na horory).

Najčastejšie opakovane sledovaným hororom sa stal kultový slasher Vreskot (Scream) režiséra Wesa Cravena z roku 1996. Prekvapivé je, že všetky pokračovania tohto hororu sa dostali pomerne vysoko (v porovnaní s tým, že ide až o 250-miestny rebríček) – sú medzi Top 30 najčastejšie opakovane zhliadnutými filmami.

Druhé miesto obsadil rovnako kultový horor Halloween z roku 1978 režiséra Johna Carpentera, ktorému sme sa venovali aj v rozsiahlom samostatnom článku.

Top 3 uzatvára plážový triler Čeľuste (Jaws) od Stevena Spielberga, ktorý v čase svojej premiéry spôsobil v prímorských amerických mestečkách nemalý ošiaľ. Prvú dvadsiatku nájdete v tabuľke nižšie, celý rebríček si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Top 20 najobľúbenejších hororov podľa portálu Letterboxed:

#20 Saw: Hra o prežitie (Saw)

#19 Nie, Nie (Nope)

#18 Maják (The Lighthouse)

#17 Vreskot 6 (Scream VI)

#16 Halloween (2018)

#15 Vreskot 2 (Scream 2)

#14 Votrelec (Alien)

#13 Čo robíme v temnotách (What We Do in the Shadows)

#12 Vreskot 4 (Scream 4)

#11 Americké psycho (American Psycho)

#10 Prekliate dedičstvo (Hereditary)

#09 To (It)

#08 Osvietenie (The Shining)

#07 Vec (The Thing)

#06 Slnovrat (Midsommar)

#05 The Rocky Horror Picture Show

#04 Vreskot 5 (Scream)

#03 Čeľuste (Jaws)

#02 Halloween (1978)

#01 Vreskot (Scream)