Musí vstúpiť do NATO: Toto sú podmienky mierového plánu podľa Ukrajiny, majú tri „červené čiary“

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Podľa ukrajinských predstaviteľov musí byť súčasťou mierového plánu členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v online príhovore pred parlamentným summitom Krymskej platformy v Štokholme vyhlásil, že Ukrajina bude naďalej pracovať so svojimi partnermi na hľadaní kompromisov v navrhovanom mierovom pláne, ktoré by Ukrajinu posilnili, a nie oslabili.

Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk na rovnakom fóre vymenoval ukrajinské červené čiary a deklaroval, že súčasťou mierového plánu musí byť členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Ukrajinská hlava štátu v prejave označila Rusko za agresora, ktorý musí zaplatiť za rozpútanie vojny. Kľúčové v tomto ohľade bude podľa neho rozhodnutie o využití zmrazených ruských aktív.

Plán sa mení každým dňom

Stefančuk vo svojom príhovore vymenoval tri červené čiary, ktoré Kyjev neprekročí. Podľa neho nebude súhlasiť s formálnym uznaním okupovaných území za ruské, obmedzením svojich ozbrojených síl alebo obmedzeniami pre vstup Ukrajiny do aliancií. Členstvo Ukrajiny v NATO by pritom podľa neho malo byť súčasťou mierového plánu.

Ilustračná foto: Unsplash

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve v rámci rokovaní vypracovali aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia oboch krajín zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.

Odstúpenie Donbasu

Pôvodná verzia návrhu amerického mierového plánu, ktorú médiá zverejnili minulý týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Rozhovory medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou budú podľa agentúry Reuters pokračovať v pondelok. Zatiaľ nie je jasné, ako upravená verzia mierového plánu rieši celý súbor otázok, týkajúcich sa napríklad územia alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.

Rusko zatiaľ plán nedostalo

Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojeným štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili vo švajčiarskej Ženeve. Peskov zároveň odmietol komentovať návrhy mierového plánu, ktoré zverejnili svetové médiá. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a TASS.

Zatiaľ sme nevideli žiadny plán, prečítali sme si iba vyhlásenia vydané po rokovaniach v Ženeve,“ povedal Peskov. „Zatiaľ sme oficiálne nedostali nič,“ uviedol.
Rusko je podľa hovorcu Kremľa aj naďalej otvorené rokovaniam o urovnaní situácie na Ukrajine. Informoval však, že Rusko tento týždeň neplánuje žiadne stretnutia s predstaviteľmi USA.

Peskov tiež potvrdil, že prezident Vladimir Putin bude v priebehu pondelka telefonovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecký líder rozhovor s Putinom avizoval už v nedeľu a jeho cieľom je prediskutovať mierový proces a obnovenie dohody o preprave obilia cez Čierne more.

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve v rámci rokovaní vypracovali aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia oboch krajín zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najväčší slovenský operátor má výpadok služieb: Ľuďom nejde internet, hlásia viaceré problémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac