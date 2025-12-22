Môžu ma zadržať a musím im predložiť doklady? V uliciach sú prví žandári, pozrite si prehľad ich kompetencií

Už od polovice decembra môžete na Slovensku stretnúť žandárov. Táto novinka z dielne ministerstva vnútra sa stretla s rozličnými názormi, mnoho ľudí dodnes netuší, čomu sa budú vlastne žandári venovať a aké majú právomoci.
Ich úlohou bude najmä zabezpečovanie verejného poriadku vo vybraných vidieckych a prímestských oblastiach. V prípade potreby môžu aj dohliadať na bezpečnosť na cestách, riadiť cestnú premávku alebo dokonca zabezpečovať kontrolu našich hraníc. Zhrnuli sme, aké majú právomoci a čo to znamená pre človeka, ktorý sa s nimi stretne.
Čo potrebujete vedieť o žandároch (Otázky a odpovede)
Žandárov môžete stretnúť v uliciach, ešte 12. decembra o nich informoval aj minister Kaliňák. „Do dnešného dňa sa prihlásilo viac ako 1100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov, ktorí sú v aktívnej službe, ale aj ďalších viac ako 200 policajtov, ktorí sú čerstvo po aktívnej službe. Máme záujem aj o ďalších. Do dnešnej dňa sme vycvičili viac ako 340 už aktívnych žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do jednotlivých služieb,“ uviedol Kaliňák.
Ako šéf rezortu obrany vtedy doplnil, v rámci Žandárskeho zboru aktuálne dokáže pôsobiť 40 hliadok. Znamenalo by to využitie približne 1500 vycvičených záujemcov.
Žandári v službe pôsobia na služobných autách so žandárskym polepom. Aktuálne nosia vojenské rovnošaty so žltým rukávnikom. Kaliňák si nemyslí, že je potrebné, aby dostali uniformy, ktoré by sa viac podobali na policajné rovnošaty. Zdôraznil, že žandárov platí ministerstvo obrany tak, ako aj inde vo svete. Nevylúčil však, že v budúcnosti sa môže uniforma zmeniť.
Ministerstvo obrany zároveň odpovedalo na najčastejšie otázky, ktoré verejnosť zaujímali.
Kde na Slovensku môžete momentálne stretnúť žandárov?
Počas prvej služby bolo nasadených sedem hliadok – dve v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a ďalšie dve v Slovenskej Ľupči.
Ako sú organizované hliadky žandárov?
Žandári slúžia samostatne v dvoj- alebo trojčlenných hliadkach. Zmiešané hliadky s políciou sa nevyskytujú.
Aká je hlavná úloha žandárov?
Ich úlohou je zabezpečovanie verejného poriadku vo vybraných vidieckych a prímestských oblastiach, dohľad nad bezpečnosťou na cestách, riadenie cestnej premávky a kontrola hraníc.
Aké oprávnenia majú žandári podľa ministerstva vnútra
Žandári majú podľa ministerstva vnútra oprávnenie:
- požadovať informácie,
- požadovať preukázanie totožnosti,
- zaistiť osobu,
- zaistiť vec,
- odňať zbraň,
- zastavenie a prehliadka dopravného prostriedku,
- zabezpečovanie kontroly hraníc SR,
- zakázať vstup na určené miesto,
- prikázať zotrvanie na určenom mieste.
Môžu mi dať žandári aj pokutu?
Áno, môžu. V blokovom konaní riešia priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a proti majetku. Takisto môžu udeliť pokutu v prípade priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Aké prostriedky môžu žandári použiť pri zásahu?
Môžu použiť chvaty, údery, slzotvorný prostriedok, varovný výstrel, obušok, putá alebo zbraň. Mohli by vám tiež udeliť pokutu.
Môžu mi žandári prehľadať auto?
Prehľadávať vozidlo môžu iba pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice.
Môžu odo mňa žiadať doklady?
Áno, môžu. Žandár má oprávnenie vyzvať vás, aby ste sa preukázali dokladom totožnosti.
Môžu ma žandári obmedziť na slobode?
Áno, žandári majú oprávnenie zaistiť osobu. Tú bezodkladne odovzdajú policajnej hliadke alebo najbližšiemu útvaru. Doručiť ale musia úradný záznam, v ktorom uvedú zákonný dôvod zaistenia a aj presný čas. Zaistenie osoby však nemôže presiahnuť 24 hodín.
Ako zistím, že skutočne ide o žandára?
Žandári majú preukaz, na ktorom je meno, fotografia, vojenská hodnosť, titul, identifikačné číslo aj označenie Žandári. Na preukaze sa nachádza aj úradná pečiatka Vojenskej polície a podpis jej riaditeľa.
Majú žandári oprávnenie, aby ma otestovali na alkohol alebo drogy?
Nie, nemajú oprávnenie požadovať testy na alkohol alebo drogy.
Ako vyzerajú uniformy žandárov?
Aktuálne nosia vojenské rovnošaty so žltým rukávnikom a slúžia na služobných autách so žandárskym polepom. Minister vnútra Robert Kaliňák zatiaľ neplánuje uniformy podobné policajným, ale zmena v budúcnosti nie je vylúčená.
Pod akým velením slúžia žandári a aký je ich status?
Pôsobia ako doplnkový útvar pod velením Policajného zboru a fungujú na báze dobrovoľníctva.
Nahlásiť chybu v článku