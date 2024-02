Možno ste o ňom ani nepočuli: Tento krimiseriál berie jednu chválu za druhou, to ale nie je dôvod, prečo ho musíte vidieť

Streamovacie služby sa aj naďalej predháňajú v tom, ktorá svojich predplatiteľov zaujme tou najlepšou ponukou. Aktuálne jeden z najlepšie hodnotených kriminálnych seriálov, prekvapivo, nenájdete na žiadnej z top platforiem, ale na menšom hráčovi. Apple TV+ tým ale len potvrdzuje, že mu nikdy nešlo o kvantitu, ale o kvalitu.

V poslednom období absolvovalo na streamovacích platformách premiéru viacero zaujímavých počinov, ktoré možno zaradiť do žánru krimi. Netflix si divákov získal drámou Chlapec zhltol vesmír (Boy Swallows Universe), na konkurenčnom HBO Max pomaly, ale isto vrcholí nová séria seriálu Temný prípad: Nočná krajina (True Detective: Night Country). Zdanlivo nenápadná prémiová streamovacia služba Apple TV+ ale nedávno priniesla tiež zaujímavý počin, ktorý zlákal nielen divákov, ale aj kritikov. Novinka Trestný register (Criminal Records) britskej produkcie žne úspechy aj medzi česko-slovenskými divákmi.

Britské krimi je úspešné aj u nás

8-dielna novinka sa odohráva v srdci Londýna, kde jeden anonymný telefonát rozpúta súboj medzi dvomi vynikajúcimi detektívmi. Mladá policajtka na začiatku svojej kariéry a vplyvný inšpektor odhodlaný chrániť svoj odkaz sa dostanú do otvoreného sporu, kvôli náprave dávneho justičného omylu. Ako to dopadne? Trailer na seriál si môžete pozrieť nižšie.

Seriál si divákov získal prakticky od začiatku, pretože nejde o typickú kriminálku, na aké sme zvyknutí napríklad z dielne Netflixu, ale jej tvorcovia sa neboja spracúvať aj často tabuizované témy. Novinka Criminal Record tak rieši nielen zdanlivo temný prípad, ale venuje sa aj rasovým a sociálnym témam, predsudkom a v neposlednom rade korupciu na miestach a pozíciách, s ktorými sa ľahko stotožní aj tunajší divák. Na špičke ľadovca sú aj zlyhania inštitúcií, ktoré majú spoločnosť ochraňovať a drámy, ktoré vás nenechajú chladnými.

Skvelé hodnotenia

Criminal Record mnohí jeho diváci, ale aj kritici označili za jeden z najlepších kriminálnych počinov za posledné roky, čoho dôkazom je aj množstvo pozitívnych reakcií na weboch ako ČSFD (70 %), IMDb (7.2/10), portál Rotten Tomatoes dokonca hovorí o 91 % pozitívnych reakcií kritikov, čo sú priam vynikajúce výsledky.

V hlavných úlohách nového seriálu z dielne tvorcu a scenáristu Paula Rutmana (seriály Vera, Five Days či Indian Summers) sa predstavujú 65-ročný britský herec Peter Capaldi (Doctor Who, The Suicide Squad, Paddington) a menej známa herečka Cush Jumbo (The Beast Must Die, The Good Wife, Deadwater Fell).

Seriál nájdete na streamovacej službe Apple TV+ s českými aj slovenskými titulkami.