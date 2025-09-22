Motocyklista nezvládol zákrutu a narazil do zvodidiel: 44-ročný muž zo Žarnovice zomrel na následky zranení

Život 44-ročného motocyklistu si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu (21. 9.) podvečer na ceste vedúcej cez obec Veľké Pole, časť Penhýbeľ, v okrese Žarnovica. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla na sociálnej sieti, motocyklista pri prejazde pravotočivou zákrutou narazil do zvodidiel na ľavej strane cesty a spadol. „Pri nehode utrpel ťažké zranenia, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice, kde však následkom zranení podľahol,“ konštatovala polícia.
Nehoda je predmetom vyšetrovania
Bližšie okolnosti nehody, ako aj presná príčina sú podľa polície predmetom jej vyšetrovania. „Pribratí boli aj znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva,“ dodala.
