Monicu a Chandlera mala postihnúť katastrofa: Matthew Perry odmietol nakrútiť scénu, ktorá mohla zničiť Priateľov

Fanúšikov sitkomu Priatelia môžeme rozdeliť do dvoch kategórií — tých, ktorí patria do tímu Rachel a Ross a na druhú skupinu, ktorej najobľúbenejším seriálovým párom je Monica a Chandler. Nech patríte do ktorejkoľvek z nich, teraz vám prezradíme niečo, kvôli čomu si tú druhú obľúbite ešte viac. Alebo minimálne zosnulého predstaviteľa Chandlera Matthewa Perryho.

Ako vysvetľuje UNILAD, keby herec nezasiahol, celé smerovanie sitkomu možno mohlo vyzerať inak. A ktovie, ako by napokon Monica a Chandler skončili. Poďme ale pekne po poriadku.

Chandler mal Monicu podviesť

Herečka Lisa Cash, ktorá sa objavila v Priateľoch ako komparzistka, v rozhovore pre TMZ opísala zaujímajú skúsenosť z natáčania. Pôvodne mala stvárniť členku personálu v hoteli vo Vegas, kde sa Monica a Chandler hádali kvôli Richardovi, napokon však stvárnila letušku v lietadle. A buďme za to radi. Prečo?

Opísala, že v scenári sa pôvodne nachádzala scéna, v ktorej sa Chandler po hádke s Monicou uchýlil do izby a zavolal si izbovú službu. Práve v tom momente mala nastúpiť Lisa, ktorá mala prísť za Chandlerom a zblížiť sa s ním. „Chandler mal nakoniec Monicu podviesť s mojou postavou,“ povedala.

Matthew Perry zakročil

Ako by reagovala Monica, keby sa to dozvedela? Utriasol by sa ich vzťah, alebo by to bol definitívny koniec tejto dvojice? Zostáva veľa nezodpovedaných otázok, no, našťastie, iba teoretických.

„Scénu sme si nacvičili a deň pred nakrúcaním pred živým publikom mi povedali, že Matthew Perry išiel za scenáristami, ktorým povedal, že ľudia mu nikdy neodpustia, že podviedol Monicu,“ ozrejmila Lisa. Perry urobil veľmi dobrý krok, ktorý nielenže nezničil jeho postavu, ale ani tento sitkom, keďže romantický príbeh Monicy a Chandlera bol preň veľmi podstatný.